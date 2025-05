Liverpool-ster Mohamed Salah geeft twijfels toe voor aanvang seizoen: 'Kan ik het nog?'

Hij was de man van het seizoen bij Liverpool, maar aan het begin van de jaargang vroeg Mohamed Salah zich serieus af of hij het niveau van de absolute top nog kon halen. Inmiddels is het antwoord wel duidelijk: 28 doelpunten, 18 assists en een hoofdrol in de Premier League-titel onder Arne Slot. De Egyptenaar werd al twee weken geleden verkozen tot Speler van het Jaar, alweer zijn derde uitverkiezing.

"Ik had aan het begin van het seizoen echt die discussie met mezelf", vertelde Salah in aanloop naar het laatste competitieweekend. "Kan ik dit nog? Kan ik het team nog dragen? Maar ik besloot om het te proberen, keihard te werken en het goede voorbeeld te geven", herinnert de Egyptenaar zich.

Die instelling wierp zijn vruchten af: Salah was opnieuw beslissend, verlengde in april zijn contract tot medio 2027 en beleefde onder Arne Slot zijn tweede jeugd.

Bekritiseerde Arne Slot duikt op bij feestje in vijandig gebied: 'Heb de baas ontmoet' Arne Slot en Liverpool hobbelen richting het einde van de Premier League. Het kampioenschap is al dik een maand binnen en de trainer en spelers lijken veel drukker met andere zaken. Slot ging al even naar Ibiza om te ontspannen en dook onlangs wéér op bij een feestje.

Topseizoen Mohamed Salah onder Arne Slot

De samenwerking met de nieuwe manager pakte uitstekend uit. Slot gaf zijn sterspeler de ruimte én het vertrouwen, en Salah betaalde dat terug met zijn meest productieve Premier League-seizoen sinds 2018. Liverpool pakte ruim voor het einde van de competitie de landstitel en Salah was bij liefst 46 competitiegoals direct betrokken.

Pijnlijke misser heeft mogelijk grote gevolgen

Toch verliep het seizoen niet vlekkeloos. Afgelopen maandag miste hij in de met 3-2 verloren uitwedstrijd tegen Brighton een uitgelezen kans, een misser die hem persoonlijk duur kan komen te staan. Met nog één doelpunt had hij het Premier League-record voor meeste goals plus assists kunnen evenaren. Bovendien is hij in de race om de Europese Gouden Schoen, waarbij hij slechts één treffer achterloopt op koploper Viktor Gyökeres van Sporting Portugal.

Desondanks kijkt Salah vooral met trots terug. "Ik voel me gelukkiger dan ooit bij deze club", zei hij eerder. "Na het vertrek van grote namen en een coach als Klopp hadden we een nieuwe start nodig. Dat we dan als groep dit hebben neergezet onder een nieuwe trainer, dat zegt alles over dit team", klonk de sterspeler lovend.

Gigantische misser Mohamed Salah bij nederlaag Liverpool; Premier League-record en Gouden Schoen in gevaar Liverpool heeft maandagavond met 3-2 verloren van Brighton & Hove Albion FC. Op bezoek bij The Seagulls waren Harvey Elliott en Dominik Szoboszlai de doelpuntenmakers bij de ploeg van Arne Slot, maar was het vooral een wonder dat Mohamed Salah niet op het scoreformulier stond.

Mohamed Salah hoopt seizoen in stijl af te sluiten

Zondag wacht het laatste duel van het seizoen, uit tegen Wolverhampton Wanderers. Voor Liverpool staat er niets meer op het spel, maar voor Salah des te meer. Met één doelpunt kan hij mogelijk het Premier League-record voor meeste goals plus assists in een seizoen evenaren én de Europese Gouden Schoen grijpen, afhankelijk van wat zijn concurrenten doen.

Twee persoonlijke prijzen die zijn uitzonderlijke jaar zouden bekronen. Maar of dat lukt of niet, de grootste twijfel is inmiddels allang verdwenen.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.