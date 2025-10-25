Liverpool-trainer Arne Slot heeft gereageerd op het spoedoverleg van Virgil van Dijk met zijn teamgenoten. Hij organiseerde een bespreking zonder de coach na de nederlaag tegen Manchester United afgelopen zondag. "Maar de tactiek is mijn terrein."

Van Dijk besloot in te grijpen na de verliesreeks van vier wedstrijden van zijn ploeg Liverpool. Deze week onthulde de captain dat hij een meeting had belegd met zijn teamgenoten, zonder trainer Arne Slot. De ploeg had in het bijzijn van de Nederlandse trainer wel een evaluatie gehad, maar voor Van Dijk was dit niet genoeg. Hij wilde zonder de trainer nog spreken met zijn spelers, zodat ze zich wellicht meer zouden uitspreken.

'Helemaal niet blij mee'

Slot heeft nu gereageerd op die actie van zijn aanvoerder. "Wat Virgil en ik hebben gedaan, is datgene wat we moesten doen", zei hij. "Niemand van de spelers moet een nederlaag tegen United accepteren. Helemaal niet na drie verloren wedstrijden. Daar was ik helemaal niet blij mee."

Hij vindt het positief dat Van Dijk zijn de spelers aansprak. "Het zou niet goed zijn als ze alleen mij horen", legt hij uit. "We hebben vijf spelers die aanvoerder zijn bij hun nationale team. Virgil was ook niet de enige die wat te vertellen had. Ze hebben veel ervaring en kunnen een goed gesprek voeren."

"Ik moedig ze altijd aan om het gesprek aan te gaan", vervolgt de oefenmeester. Dat kunnen ook kleine onderonsjes op de training, in de sauna of het zwembad zijn. "Maar het feit dat we een leider in het team hebben, met het respect van de groep, is heel goed", zegt Slot over Van Dijk.

Tactiek

Zolang de verdediger zich maar niet met de speelwijze gaat bemoeien. "Zij voelen aan wat er op het veld gebeurt. Maar de tactiek is mijn terrein", aldus Slot. "Ik denk ook niet dat Virgil ze heeft uitgelegd hoe ze vanaf nu moeten gaan spelen."

De bespreking lijkt wel geholpen te hebben. Er werd woensdag namelijk met 5-1 gewonnen van Eintracht Frankfurt in de Champions League. Vrijdagavond staat het Premier League-duel met Brentford op het programma.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.