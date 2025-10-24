145 miljoen euro is een hoop geld, zeker als je dat voor slechts één voetballer betaalt. Dat is wat Liverpool op tafel legde voor aanvaller Alexander Isak (24). De Zweed rendeert nog niet bij de club van trainer Arne Slot. Die weet hoe dat kan.

Isak scoorde tot nu toe eenmaal voor The Reds, in de League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. In de Premier League speelde hij 253 minuten. In de Champions League-wedstrijd tegen Eintrach Frankfurt (gewonnen met 5-1) liep Isak een blessure op. Daardoor komt hij een tijd niet in actie.

Arne Slot

Slot wijst op de voorbereiding op het seizoen van Isak. Pas na een niet zo fraaie transfersoap kwam hij over van Newcastle naar de Engelse kampioen. "Ik denk dat het zo is dat niet elke speler dezelfde voorbereiding op het seizoen heeft", zei Slot op een persconferentie.

"Maar het gaat er ook om wat hij deed toen hij niet met het team mee trainde. En wat daar dan weer de impact van is als je naar een nieuwe club gaat, als een hele grote aankoop", zo gaat de ex-trainer van Feyenoord verder. "Dat maakt het lastig om spelers te vergelijken. Een voetballer die niet getraind heeft of ook niet gespeeld heeft in de voorbereiding bij een kleinere club, die dan naar Liverpool gaat..."

Kleinere club

Eddie Howe, trainer van Newcastle, kreeg de vraag voorgelegd wat hij vond van de aanduiding 'kleinere club dan Liverpool'. Newcastle staat hoger dan Liverpool in de Champions League en won vorig jaar van The Reds in de finale van de League Cup. Bovendien geldt Newcastle als de rijkste club ter wereld na de overname door het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië.

Incredible response from Eddie Howe when asked about Slot’s “small club” jibe.



🗣️ “I don’t think it’s wise for me to get involved in those sorts of discussion. I will say this though, he is very very bald” #NUFC pic.twitter.com/TclnWrcTMo — Toon Polls (@ToonPolls) October 24, 2025

Howe weigerde te happen en gedroeg zich als een gentleman. "Je hebt het nu al voor me opgesomd", zei Howe bij zijn persco. "Je noemt het allemaal op. Dus ik hoef dat niet meer te doen. Je weet hoe ik ga reageren. Het is niet verstandig als ik me ga mengen in zulke discussies. Isak speelt niet meer bij Newcastle, dus ik hoef niks over hem te zeggen."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.