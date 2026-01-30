De loting voor de tussenronde van de Champions League is verricht. Vrijdag werd bijvoorbeeld titelhouder Paris Saint-Germain gekoppeld aan AS Monaco en trainer José Mourinho staat met Benfica tegen een van zijn vorige werkgevers. Bekijk hieronder de loting.

PSG eindigde in het hoofdtoernooi als elfde en wist zich zo niet direct voor de achtste finales te plaatsen. Het elftal van trainer Luis Enrique wist op voorhand dat het AS Monaco of FK Qarabag, de nummers 21 en 22 van de stand, zou loten.

Benfica - Real Madrid

Trainer José Mourinho treft met Benfica zijn voormalige werkgever Real Madrid. Internazionale, waarmee Mourinho in 2010 de Champions League won, was de mogelijke andere opponent van Benfica. Inter speelt nu tegen de Noorse club Bodø/Glimt.

De acht wedstrijden van de tussenronde zijn op 17/18 en 24/25 februari. De acht winnaars gaan naar de achtste finales, waarvoor Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Portugal en Manchester City al zijn geplaatst.

Nederlandse clubs

PSV en Ajax strandden woensdag allebei in het hoofdtoernooi. Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles zien we ook niet meer terug in het vervolg van de Europa League. Alleen AZ overleefde de eerste horde, maar dan in de Conference League.

Nederland is door dit alles de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA kwijtgeraakt. De deelnemers aan de Champions League en de Europa League verdienden op woensdag en donderdag zo weinig punten, dat Portugal de plek die recht geeft op twee rechtstreekse plaatsen in de Champions League heeft overgenomen. Als Nederland de plek niet herovert, mag in het seizoen 2027/2028 nog maar één club direct in de competitiefase van het belangrijkste Europese clubtoernooi uitkomen.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.