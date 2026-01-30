Met het ticket dat Nederland verliest in de Champions League vanaf 2027-2028 staan de Nederlandse clubs nog meer onder druk. Het collectieve falen in Europa zorgt ervoor dat spelen voor in ieder geval één van de traditionele top 3-ploegen niet langer interessant is. Steeds meer dreigt Nederland een nietszeggend land te worden in de Europese top. En dat terwijl heel de Eredivisie in dienst van de Europese ploegen moest staan.

In een competitie die gedomineerd wordt door Engelse ploegen, zijn de Nederlandse ploegen in het niet gevallen. De Champions League barst uit zijn voegen van kwaliteit en Nederland kan het niet meer bijbenen. PSV steeg eenmaal boven zichzelf uit tegen Liverpool en verbaasde daarmee de hele wereld. Maar de beste ploeg van Nederland kon zich ook niet meten tegen de ‘slechtste’ van de 6 Engelse clubs. Newcastle kreeg de overwinning op een presenteerblaadje.

Disbalans

Dit soort verschillen gaat alsmaar groter worden nu Nederland vakkundig de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst heeft weggegeven. Niet alleen omdat de geldstromen niet te vergelijken zijn, maar ook omdat spelen voor de drie grootste ploegen van Nederland straks helemaal niet meer zo interessant is.

Speelde je voor Ajax, Feyenoord of PSV de afgelopen jaren, dan was de kans groot dat je ook Champions League zou gaan spelen. Nu gaat er straks maar één direct door naar het miljardenbal, waardoor spelers van grote allure wel nog een keer zullen nadenken. Het is niet voor niets dat Ivan Perisic een rol op de bank verkiest bij Inter boven een vaste basisplaats bij PSV.

Geen profijt van speciale regeling

De Nederlandse competitie greep in toen de positie benauwend werd. Er werd geprobeerd de clubs die in Europa uitkomen te ontzien in de eigen competitie. Alles om tevergeefs die zesde plek te behouden. Maar de grote clubs hebben zich daarin ontzettend ondankbaar getoond. Nog altijd moest Robin van Persie met een B-elftal spelen in Braga omdat de fitheid voorop stond. Nog altijd kon Ajax zich vijf wedstrijden lang niet weren in de Champions League.

Het laat maar zien dat het geen effect heeft gehad. Het probleem zit hem niet in de competitie, maar in de clubs. Er moet iets veranderen. Ajax werkte met een salarishuis van Champions League-niveau, net als PSV. Feyenoord had minimaal de tussenronde van de Europa League moeten halen, dat was echt de ondergrens. De grote klassieke clubs lachen de traditionele topclubs van Nederland vierkant uit na dit seizoen, behoudens de overwinning van PSV op Liverpool.

Onaantrekkelijke competitie

De Mario Götzes, Ivan Perisics en de Jordan Hendersons van deze wereld zullen nog wel twee keer nadenken voordat ze naar de Eredivisie toe komen. Dan moet je het toch doen met de beperkte Cyle Larins. Nederland zal nog sterker op zichzelf aangewezen zijn om nieuwe talenten op te leiden, want op deze manier dreigt de Eredivisie een onaantrekkelijke competitie te worden zonder enig Europees aanzien.

