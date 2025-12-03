Voor het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman is het een spannende week. Zij krijgen vrijdag bij de loting voor het WK voetbal te horen tegen welke drie landen ze het volgend jaar in de groepsfase moeten opnemen. Er zijn veel combinaties mogelijk, maar Sportnieuws.nl is benieuwd naar jouw voorkeur. Stem hieronder op jouw ideale tegenstanders voor Oranje op het WK!

De FIFA heeft de 48 landen eerlijk verdeeld over vier verschillende potten voor de loting. De landen worden verdeeld over twaalf groepen van vier teams. Het Nederlands elftal zal het volgend jaar in de poulefase dus tegen drie andere landen opnemen. De eerste twee van elke groep gaan door naar de laatste 32 en ook de acht beste nummers drie mogen door naar de knock-outfase.

De drie gastlanden zitten samen met de negen beste teams op de wereldranglijst in pot 1. Het Nederlands elftal staat zevende op de ranking en zit dus in die pot. Dat betekent dat Oranje in ieder geval Canada, Mexico, de Verenigde Staten, Spanje, Argentinië, Frankrijk, Engeland, Brazilië, Portugal, België en Duitsland ontloopt.

Nederland krijgt uit pot 2, 3 en 4 ieder één tegenstander. Wel kan er in elke groep maximaal één land van hetzelfde continent zitten. In het geval van Europa is daar een uitzondering op, want van ons eigen continent mogen er maximaal twee landen in dezelfde groep komen. Oranje kan dus maximaal één ander Europees land loten. De loting begint vrijdag om 18.00 uur.

Pot 2

Oranje komt de beste landen dus niet tegen, maar gaat wel een tegenstander uit pot 2 krijgen en die is mogelijk erg pittig. Kroatië en Marokko, allebei halve finalist op het vorige WK, zitten namelijk in die koker. Met onder meer Colombia, Uruguay en Oostenrijk, dat vorig jaar op het EK nog van Oranje won, zijn er genoeg andere gevaarlijke tegenstanders. Kies hieronder jouw favoriete tegenstander uit pot 2.

Pot 3

In pot 3 lijkt er voor Oranje eigenlijk maar één gevaar: Noorwegen met Erling Haaland. De spits van Manchester City scoorde er in de kwalificatiereeks op los en veroordeelde Italië daarmee tot de play-offs. De andere landen zouden op papier geen probleem voor de ploeg van Koeman moeten vormen.

Pot 4

De laatste pot bezorgt Oranje mogelijk een pikante loting. In pot 4 zitten namelijk het Curaçao van Dick Advocaat, die in het verleden gedurende drie periode bondscoach van Nederland was, en Kaapverdië. In de laatste pot zitten ook de zes balletjes met de winnaars van de play-offs, waaronder de paden waar Italië en Suriname aan meedoen. Als Nederland aan één van die opties gekoppeld wordt dan is het pas in maart duidelijk tegen welk land 'we' daadwerkelijk gaan spelen.