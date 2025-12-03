Louis van Gaal maakte na het WK van 2022 met het Nederlands elftal een einde aan zijn carrière als trainer. Met het volgende eindtoernooi in aantocht, droomt hij stiekem toch van het coachen van het topland. Eerst staat er een andere mooie uitdaging op hem te wachten.

Van Gaal gaat namelijk voor het goede doel weer aan de slag als coach. In samenwerking met 3FM Serious Request haalt hij geld op voor Spieren voor Spieren. Voor de 74-jarige staat er wel wat op het spel. "Ik heb nog geen wedstrijd verloren sinds ik met pensioen ben", zegt hij bij Pauw & De Wit.

Hij won vorig jaar nog met de Ajax Legends van Real Madrid. "Maar nu hebben ze een module gevonden om mij te laten verliezen", vertelt Van Gaal. "Ik moet een elftal coachen dat geld gaat storten om te spelen tegen een team van oud-profs uit de generatie van Ronald de Boer."

De spelers van Van Gaal zijn dus amateurs. "Maar ik hoop toch dat ze zich gaan inschrijven tegen die sterren. Want het is natuurlijk een geweldige ervaring." Over zijn basiselftal kan hij al wat verklappen. Wie het meest betaalt, mag starten, grapt Van Gaal in de talkshow.

WK voetbal

Er is overigens nog een reden waarvoor de voormalig bondscoach van Nederland uit zijn pensioen zou komen: een avontuur op het WK voetbal van 2026. "Dat staat buiten kijf", stelt Van Gaal. Maar dan moet er wel een topland komen.

"Suriname zoekt een nieuwe coach", haakt tafelgast Rob Jetten in. Trainer Stanley Menzo is daar vertrokken. "Ja, maar dat is geen topland", oordeelt Van Gaal. "Je moet wel reëel blijven. Ik ben 74", vervolgt hij. "Dan denk ik niet dat je nog een aanbieding krijgt."

Toch is hij wel 'in de race geweest' voor een functie als bondscoach. "Dat was bij Duitsland. Zij hebben dat ontkend, maar ik zeg het gewoon." Hij heeft nog wel een land op het oog dat hij graag zou willen coachen: de Verenigde Staten. "Met veel sterke figuren. Daar kun je veel mee doen, denk ik."