Luciano Valente heeft een nieuw rugnummer gekregen bij Feyenoord. De middenvelder tekende eerder dit seizoen al een nieuwe verbintenis en krijgt nu ook een nieuw nummer op zijn rug. Voorheen was dat nummer 40, nu neemt hij het cijfer over dat op de rug van Cyle Larin pronkte. Ook meldt de club dat Thijs Kraaijeveld officieel overgeheveld is naar Feyenoord 1.

Waar Feyenoord een lastig seizoen heeft, valt dat niet te stellen over Luciano Valente. De jonge middenvelder kwam binnen deze zomer en veroverde direct een basisplaats. Nu is hij niet meer weg te denken uit het team en tekende hij zelfs al een nieuw contract. In alles is te zien: Valente en Feyenoord is een geweldige match.

Luciano Valente

Nu krijgt die match een nieuw hoofdstuk. De van Groningen overgekomen middenvelder krijgt een nieuwe nummer, één met allure. Hij neemt rugnummer 10 over van Cyle Larin die deze winter vertrok uit Rotterdam. Valente is blij met deze verandering. "Het betekent erg veel voor mij om vanaf vandaag nummer 10 van Feyenoord te zijn", laat hij weten op zijn eigen Instagram. Namen als John Guidetti, John Dahl Tomasson, Rob Witschge, Mike Obiku en Harry van der Laan gingen de Groninger voor.

In diezelfde post, doet hij een belofte aan de Feyenoorders nu hij met het fameuze rugnummer rondloopt. "Juist in deze lastige periode ben ik - samen met het team - vol vertrouwen om het seizoen te laten slagen. Ik heb hier goed over nagedacht en wil hiermee uitstralen dat ik mee voorop wil gaan in de strijd en dat ik de verantwoordelijkheid pak om hier samen uit te komen."

Thijs Kraaijeveld

Feyenoord meldt nog een andere rugnummerwijziging. Thijs Kraaijeveld, die dit hele seizoen al met de Feyenoord-selectie meetrainde en indruk maakt, krijgt nummer 24. Hij speelde voorheen met 47 maar treedt nu officieel toe tot Feyenoord 1, dat was tot nu toe nog niet het geval.

