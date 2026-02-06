Robin van Persie verkeert met Feyenoord in zwaar weer, dat weet hij als geen ander. Iedere persconferentie wordt hij er weer naar gevraagd en geeft hij hetzelfde antwoord. Hij houdt geloof in een ommekeer. Ondertussen leeft die hoop steeds minder bij supporters én iconen van de club. Wat het hem doet? Weinig. "Die emotie is logisch. Als het goed gaat werkt die emotie juist in ons voordeel."

Feyenoord maakt zich op voor een bijzonder belangrijk duel met FC Utrecht komende zondag. De tegenstander verkeert ook in zwaar weer, en dat zou in het voordeel van Robin van Persie zijn. De trainer heeft dringend een overwinning nodig om de vreugde terug te krijgen in Rotterdam, waarna mogelijk de kritiek op zijn positie vermindert.

Kritiek op Van Persie

Van Persie zelf gelooft nog altijd in een ommekeer, maar geeft wel aan in een zware periode te zitten met Feyenoord. "We hebben uiteraard weer gesproken, zoals we altijd doen", vertelt hij over gesprekken met de directie. De geluiden gingen deze week dat Van Persie opnieuw beoordeeld werd door de hogere machten binnen Feyenoord. "Dat zou je niet aan mij moeten vragen", stelt hij duidelijk.

Van Persie houdt vast aan zijn eigen geloof, en krijgt ook dat advies van de grote namen in de voetballerij. Hij spart vaak met Marco van Basten en zo ook Guus Hiddink. "Ik houd er geloof in dat we het omdraaien en dat straal ik iedere dag uit. Als ik het tot de kern breng, is dat ook wat zij mij meegeven."

Geloof in een ommekeer

Waar dat geloof op gebaseerd is? "Ik ga nog elke dag met plezier naar 1908 en weet zeker dat het gewoon kan. Hoe de situatie nu is, is dat een reële optie. We zitten in de mix met een aantal andere ploegen om plek 2 en dat is uiteindelijk ons doel." Toch zijn er mensen die er minder vertrouwen in hebben, en dat zijn niet de minsten.

Willem van Hanegem is al meermaals kritisch geweest en ook Jan Boskamp is niet blij met de stand van zaken in Rotterdam. In gesprek met deze website zei hij het volgende: "Het hangt gewoon als los zand aan elkaar. Als Feyenoord zondag verliest van FC Utrecht, dan breekt de pleuris uit. Als wij vroeger zo speelden, dan had je een probleem. Ik zou me kapot schamen om de supporters te groeten na de wedstrijd als we weer op ons flikker hadden gehad."

FC Utrecht

Van Persie vindt het prima dat zulk commentaar er is. "Dat hoort erbij. Als je hier coach bent, weet je dat er altijd verschillende meningen zullen zijn. Dat is als het goed gaat zo, maar ook als het minder goed gaat. Dat hoort een beetje bij een volksclub. Bij Feyenoord kan het ook een kracht zijn, al die emotie. Als we goed spelen, dan voelt dat altijd aan als een twaalfde man. Maar als je vaker verliest dan wint, dan is die emotie er ook."

Feyenoord gaat zondag om 14.30 uur op bezoek bij FC Utrecht, dat net als Feyenoord een dramatische periode kent. Er werd dit kalenderjaar pas zeven keer gewonnen door de club waar Ron Jans zijn pensioen gaat vinden. Of dat een vervroegd pensioen gaat worden, moet nog blijken maar dat zou wel pijnlijk zijn. "Het zal tussen twee teams gaan die in een moeilijke fase zitten, maar het zijn wel twee heel goede teams. Het zijn ook twee ploegen die er alles aan gaan doen om te winnen", verzekerde Van Persie ten slotte.

