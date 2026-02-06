Robin van Persie heeft zich fel uitgesproken over de bedreigingen op het adres van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. Deze week werd duidelijk dat zijn nummer rondging op sociale media en dat hij meermaals bedreigd zou zijn. De Feyenoord-trainer spreekt er schande van. "Ik vind het teleurstellend voor hem en zijn familie."

Het was een bizarre week voor Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. Door de tegenvallende resultaten van de club, maar ook vanwege problemen buiten het veld. Dat zijn telefoon na de verloren topper tegen PSV rondging, zorgde voor veel overlast. Volgens de politie kreeg hij een stroom aan vreselijke berichten en belletjes.

'Respectloos'

Ondertussen is er iemand aangehouden die zijn nummer zou hebben gelekt, maar dat doet niet af aan de impact die dat heeft op de directeur. Robin van Persie werd er vrijdagmiddag op de persconferentie van Feyenoord naar gevraagd en sprak vol walging van het feit. "Ik vind daar wat van. Het is ontzettend respectloos richting Dennis en het getuigt van een zeer kortetermijngeheugen van mensen."

Van Persie doelt daarmee op de impact die Te Kloese bij Feyenoord heeft gehad. "Hij kwam 3-4 jaar geleden bij de club en zijn beginsituatie was niet ideaal. Hij heeft als leider van de club veel mooie doelstellingen gehaald. We zitten nu in een mindere fase, maar we moeten wel respect houden voor elkaar op menselijk vlak", beschrijft Van Persie. "Dat is niet gebeurd en dat vind ik ook voor zijn familie teleurstellend. Dat doet wat met je familie, als je dat soort berichten krijgt. Het is totaal ongepast."

Communicatie van Van Persie

Ook sprak Van Persie zich uit over zijn communicatie met spelers. Dat er 'relletjes' zijn ontstaan met Quinten Timber en met Quilindschy Hartman in het verleden, heeft niet iets met zijn communicatie te maken. "Ik denk op de eerste plaats dat hoe ik communiceer, best veel spelers blij mee kunnen zijn. Ik doe dat vanuit mijn eigen ervaring. Ik merkte zelf vroeger welke trainer wel en niet goed was in communicatie. Ik ben tevreden over hoe ik dat doe."

Volgens hem spreekt hij juist vaak vanuit het positieve. "Het is authentiek, open en eerlijk. Alleen is het ook onderdeel van mijn werk dat sommige gesprekken direct zijn. Of dat ik een slechtnieuwsgesprek moet hebben. Dan snap ik dat een speler daar geen goed gevoel aan overhoudt. Maar dat is ook eenmaal onderdeel van mijn werk."

Hij denkt op zijn beurt niet dat de voetbalwereld zachter is geworden dan eerst, met namen als Arsène Wenger, Sir Alex Ferguson of Louis van Gaal als trainer. "Ik denk dat het ook aan de achtergrond van spelers ligt. Ik denk dat Nederlandse spelers anders omgaan met kritiek dan buitenlandse spelers. Je kijkt ook hoe ze zijn opgegroeid, dat neem je allemaal mee in de manier van communiceren. Dat is niet anders dan vroeger, dat deden Wenger, Van Gaal en Ferguson ook allemaal."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.