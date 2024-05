Luuk de Jong topscorer maken zou 'mooie bijvangst' zijn volgens Peter Bosz: 'Alleen Sparta telt'

PSV kan zondag kampioen worden in eigen huis tegen Sparta. Alles en iedereen in Eindhoven en omstreken noemt dat de kampioensdag. Peter Bosz wil daar echter werkelijk niets van weten. "Ik probeer het te benaderen als ieder andere wedstrijd", zei hij vrijdag in aanloop naar de wedstrijd van zondag.

Alles voor de huldiging staat al klaar: de platte kar wordt opgepoetst, er gaat nog een doekje over de schaal, alles om klaar te staan voor zondag wanneer PSV tegen Sparta kampioen kan worden. "Het gaat om Sparta, al die randzaken wil ik niet horen. Het is gewoon alleen Sparta, dat is ook wat ik probeer over te brengen op de spelers."

De spelers waren voor de wedstrijd tegen Heerenveen erg druk, zei Bosz voor die wedstrijd. "Ze waren nu wel wat rustiger. Ik moest vandaag eventjes ingrijpen in het begin, maar daarna trainden ze weer gefocust en haalden wij echt een gigantisch hoog niveau", legde hij uit. Luuk de Jong is daarin een belangrijke speler, die met zijn ervaring cruciaal is voor de ploeg. Zelf moet De Jong gefocust blijven, voor hem is er nóg een prijs te pakken: de topscorerstitel.

Peter Bosz blij met 'bijzondere camera' voor feest PSV: 'Spelers lachten me uit hoe ik een foto nam' PSV vierde vorige week donderdag al een klein feestje in Heerenveen, nadat ze met een monsterscore van 8-0 over Heerenveen heen walste. Daarna sprak Peter Bosz tegen Sportnieuws.nl over een foto die in de kleedkamer was gemaakt. Vrijdag op de persconferentie bracht verslaggever Rick Kraaijeveld een klein presentje voor de trainer mee, die daar maar al te blij mee was.

'Mooie bijvangst'

Hij is nog in strijd met AZ-spits Vangelis Pavlidis om die prijs. Beide spelers staan op 27 doelpunten. Bakayoko zei eerder in de media al dat hij blind zou afgeven als hij De Jong naast zich ziet staan. Bosz is stiekem ook bezig met de prijs voor Luuk. "Het is geen doel, maar het zou wel leuk zijn als het lukt. Dat betekent dat ik hem niet meer in de zestigste minuut wissel om hem te sparen. Zo zijn we er mee bezig, maar het is een bijkomstigheid. Het zou dik en dik verdiend zijn."

Tegenstander Sparta

Bosz verwacht geen makkelijke partij tegen Sparta, hij is onder de indruk van hun prestaties afgelopen twee jaar. "Sparta heeft een heel herkenbare speelstijl, met een lange spits en voetballende keeper. Als de druk komt zoeken ze de spits op met twee snelle spelers ernaast." Ook prijst hij de ervaring in de groep met spelers als Bart Vriends en Jonathan de Guzman. "Ze zijn nu natuurlijk twee middenvelders kwijt, maar die worden moeiteloos vervangen."

Noa Lang

Eerder deze week werd bekend dat het onzeker was of Noa Lang dit seizoen nog wel in actie zou kunnen komen. Bosz bevestigde dat: "Ja, dat is erg lastig. Het gaat wel goed met zijn herstel, maar zoals ik vaker heb gezegd moet iemand eerst meetrainen en dat is nog niet zo." Met Isaac Babadi gaat het wel weer steeds beter, Sergiño Dest kwam laatst zelf al met een update. "Buiten die namen heeft iedereen gewoon meegetraind."