Luuk de Jong zet prijzen op kamers van zoontjes: 'Misschien worden ze ooit zelf topscorer'

De prijzenkast van Luuk de Jong puilt uit. Ook dit seizoen mocht de PSV-aanvoerder weer veel zilverwerk in ontvangst nemen. Hij werd op de laatste speeldag gedeeld Eredivisie-topscorer en is gekozen tot de Voetballer van het Jaar van De Telegraaf van het seizoen 2023/2024 en daarmee de winnaar van de Gouden Schoen.

Die prijs vindt hij een eer. "Dit is heel speciaal voor mij. Ik denk dat ik heel trots kan zijn op het seizoen dat ik heb gespeeld op mijn leeftijd", vertelt de 33-jarige spits. "Dat ik nu ook deze prijs pak en ook nog topscorer ben geworden, maakt het bijna een perfect seizoen voor mij."

Cody en Finn

In 2019 won De Jong al de Zilveren Schoen. Nu hij twee prijzen heeft weet hij een mooie plek om de prijzen neer te zetten. "Nu het er twee zijn is het misschien leuk om ze bij mijn zoontjes op de kamer te zetten. Dan kunnen ze ernaar kijken en misschien worden ze later ooit zelf topscorer."

Zijn zoontjes, Cody en Finn zijn drie en twee jaar oud. "De oudste begint nu een beetje te beseffen, wat voetbal inhoudt. Het is heel mooi, dat ik ze mee het veld op kan nemen. Dat gevoel is fantastisch. Hopelijk kan ik nog een paar jaar doorgaan, zodat ze nog veel kunnen meemaken en zich later nog meer ervan kunnen herinneren."

'Niet zomaar weg bij PSV'

De jaren dat hij nog voetbalt, zal hij dat waarschijnlijk in Eindhoven blijven doen. "Ik heb nog een jaar contract bij PSV", vertelt De Jong in De Telegraaf. "Iedereen weet dat ik het hier fantastisch naar mijn zin heb. Het voetbal dat we spelen past bij mij."

Toch sluit hij een vertrek niet uit. "Je weet nooit wat er op je pad komt. Dat zeg ik ook eerlijk. Als er iets fantastisch komt, dan kan je daar misschien geen nee tegen zeggen. Maar die kans is klein, want ik voel me thuis bij PSV. Ik zie mezelf niet zomaar weer weggaan bij PSV."