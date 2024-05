Dit was het topseizoen van Luuk de Jong: kampioen met PSV en nog kans op twee individuele prijzen

Daar stond hij dan: Luuk de Jong met weer een kampioensschaal in zijn hand. Hij kwam het veld op, groette de fans en pronkte met de schaal. Het was een beeld tijdens de huldiging van kampioen PSV. Luuk de Jong was van die ploeg de leider, de herder en de kartrekker. Hij speelde het beste seizoen van zijn carrière en kan nog altijd twee persoonlijke prijzen pakken. Dit was het seizoen van Luuk de Jong.

Als er al een ervaren kampioen in het team van PSV rondliep dan was het Luuk de Jong wel. Hij werd al vier keer eerder kampioen en weet wat er nodig is. De Jong leeft voor het voetbal, voor het kampioen worden. Dit seizoen zou zijn vijfde titel in zijn carrière zijn. Hij zette alles op alles om dat te bewerkstelligen, en dat lukte. Wat hij zes jaar geleden bij PSV flikte, gaat hij nu weer proberen: kampioen én topscorer worden.

Topscorer én assistskoning?

De Jong is consequent, scoort al jaren aan de lopende band, weet waar zijn kwaliteiten liggen maar is ook niet vies van zichzelf ontwikkelen. Hij moet zich dit seizoen geweldig lekker hebben gevoeld gezien zijn ontwikkelingen. Waar hij al jaren bekend staat om zijn geweldige kopkwaliteiten liet hij dit jaar ook zien dat hij in het voorbereidende werk erg goed kan zijn. Zo gaf hij dit seizoen al vijftien assists. Twee wedstrijden voor het einde van het seizoen is hij daarmee de leider in het assistklassement.

Een extra bekroning op het seizoen van de aanvoerder van PSV zou de topscorerstitel zijn. Hij is momenteel nog in een strijd verwikkeld met Vangelis Pavlidis om die titel, één goal verschil zit er tussen de twee. De Jong kwam pas laat bovenaan het lijstje te staan, wat te maken heeft met hoe constant de spits is. Santiago Giménez vloog uit de startblokken, maar scoorde in 2024 maar vier keer, Pavlidis had een mindere periode toen heel AZ dat had, maar De Jong was gewoon altijd De Jong: constant. Een zekerheidje voor doelpunten.

Herder van de kudde

De Jong kwam terug bij PSV en werd direct aanvoerder, dit jaar liet hij weer zien waarom hij zo'n perfecte leider is. Hij geniet van het team, weet iedereen in zijn kracht te zetten. Geeft opstekers aan zijn teamgenoten in de media en behoedt ze voor domme acties. Een geweldig voorbeeld deed zich maandag bij de huldiging voor: Noa Lang wilde een minder netjes liedje zingen over Feyenoord-supporters, maar daar was De Jong net op tijd bij om de microfoon uit zijn handen te trekken. Zelfs op zo'n feest dirigeert hij en behoed hij zijn medespelers van gedoe.

Tijdens het seizoen ving De Jong ook de weinige klappen op die PSV kreeg. Toen PSV uitgeschakeld werd door Dortmund nam hij volledig de schuld op zich door alles op de laatste kans te gooien die hijzelf miste. Een terecht kritiekpunt van zichzelf, want hij kende nou eenmaal ook mindere periodes. Hij heeft dit seizoen ook belangrijke kansen om zeep geholpen, maar rechtte wel altijd de rug. Trainer Peter Bosz gaf ook aan dat De Jong degene was die de jongere jongens bij de les hield in de gekte die het kampioenschap heette. Daarmee is de aanvoerder van groot belang geweest in het succes van PSV.

Luuk de Jong had Peter Bosz nodig

De Jong was al jarenlang een dreiging bij welke club hij dan ook speelde, maar het spel van Bosz is op het lijf van De Jong geschreven. Niet gek dus ook dat De Jong dit seizoen zo goed presteerde, gaf hijzelf ook al toe. Het directe, aanvallende spel zorgt er voor dat De Jong ontzettend veel ballen in de zestien krijgt. Precies waar de spits op kickt, waar hij goed in is. Een killer zijn in het penaltygebied.

De Jong is een harde werker, ook dat past in de speelstijl van Bosz. Buiten doelpunten maken leerde hij veel meer onder Bosz. Hij kwam in een dienstverlenende rol terecht en wist als geen ander ballen klaar te leggen voor andere aanvallers van PSV. Het team dat record op record aan het najagen was paste ook perfect bij De Jong. PSV duwt de aanvoerder dan ook naar voren om alles op alles te zetten om dit team bij elkaar te houden. Niet voor niets pakte De Jong de microfoon toen het publiek riep dat Veerman moest blijven. De Jong zong gretig mee.

Beste seizoen ooit

Alles leek te passen voor De Jong én PSV dit seizoen, daarom is het ook niet gek dat dit statistisch gezien zijn beste seizoen ooit is. Hij was dit seizoen al bij 54 doelpunten betrokken in 46 wedstrijden. Hij scoorde al 36 doelpunten en achttien keer was hij de aangever. Hij scoorde gemiddeld in bijna iedere wedstrijd, iets wat hij nog nooit heeft gedaan. in zijn vorige topseizoen bij PSV scoorde hij 0,84 keer gemiddeld per wedstrijd.

Howel De Jong wat concurrentie heeft gekregen van Tobias Lauritsen van Sparta blijft hij ook in de lucht een ongekend gevaar. Dit seizoen won hij al 122 duels in de lucht, dat is 98% van de totale duels. Ook als collectief is PSV aan het beste seizoen ooit bezig, onder leiding van De Jong. Nog twee wedstrijden winnen en dan is PSV de beste kampioen ooit. De Jong wil dat graag nog meemaken, en volgend jaar dat dunnetjes overdoen. Het zijn mooie woorden, maar wel een loodzware opgave.