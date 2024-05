'Maar één ding bleef hetzelfde...': boegeroep slaat snel om in applaus bij speech Erik ten Hag

Manchester United speelde woensdagavond de laatste wedstrijd op Old Trafford dit seizoen. En dus sprak manager Erik ten Hag het publiek na afloop van de belangrijke gewonnen wedstrijd tegen Newcastle United (3-2) toe. Wat begon met boegeroep, eindigde met applaus.

Een doorslaand succes is dit seizoen van Manchester United niet te noemen. Toch maakt het nog altijd kans op Europees voetbal door de 3-2 zege op Newcastle United. The Red Devils staan achtste in de Premier League met nog één wedstrijd te gaan.

Erik ten Hag kan eindelijk weer lachen: Manchester United boekt cruciale zege in strijd om Europees voetbal Erik ten Hag heeft met Manchester United een belangrijke zege geboekt in de strijd om Europees voetbal. United won in eigen huis met 3-2 van concurrent Newcastle United en houdt daardoor hoop om via de competitie een Europees ticket te pakken. Het zal een opluchting zijn voor de veel bekritiseerde coach.

Speech

Na afloop van de wedstrijd greep Ten Hag de microfoon. Toen was er al wat boegeroep te horen. "Namens de spelers, de staf en mezelf wil ik jullie allemaal bedanken voor de geweldige steun gedurende het seizoen", waren de eerste woorden van Ten Hag, met hier en daar wat fluitconcertjes. "Zoals jullie weten, wat het geen makkelijk seizoen. Maar één ding bleef hetzelfde en dat is hoe jullie achter het team stonden", zei hij over publiek. Die uitspraak kon uiteraard rekenen op applaus.

"Maar dit seizoen is nog niet over", verzekerde de Nederlander. "Eerst gaan we naar Brighton, waar we spelen voor de drie punten, daarna gaan we naar Wembley. En ik beloof jullie dat deze spelers alles, maar dan ook alles gaan geven om de finale te winnen en de beker mee te nemen naar Old Trafford. We weten zeker dat jullie er zijn om ons te steunen. Dankjewel, jullie zijn de beste supporters van de wereld", riep hij.

Finale FA Cup

Manchester United kan via verschillende routes Europa in. Het heeft twee opties: zelf de FA Cup winnen ten koste van stadsgenoot Manchester City in de finale, of zevende worden in de Premier League. In het eerste geval plaatst de ploeg van Ten Hag zich voor de groepsfase Europa League. Verliest Manchester United de finale, dan moet het zevende worden in de Premier League. Op die manier plaatst het zich nog voor de voorronden Conference League.