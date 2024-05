Maarten Martens verlengt contract bij AZ tot 2026: 'Trots en blij'

AZ-trainer Maarten Martens heeft maandag een nieuw contract getekend tot de zomer van 2026. De club uit Alkmaar meldde zondag na de laatste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (3-3) al dat de 39-jarige Belg zou aanblijven als coach.

Martens ging vorig jaar als assistent-trainer bij het eerste elftal aan de slag. Hij nam in januari de functie als hoofdtrainer over van de ontslagen Pascal Jansen. AZ eindigde het seizoen op de vierde plaats, een plek die goed is voor een ticket voor de Europa League.

Trots en blij

"Het afgelopen seizoen was bijzonder", zegt Martens op de site van AZ. "Dat ik het halverwege zou overnemen lag niet in de lijn der verwachting. Je probeert het dan samen met de staf zo goed mogelijk in te vullen. Als dat dan leidt tot een nog langer verblijf, ben je op een bepaalde manier ook trots en blij."

“Het was een uitdagend half jaar”, vervolgt Martens op de website, doelend op zijn tussentijdse aanstelling. “Er komt natuurlijk wat extra’s bij kijken. Puur in de aard van wat je moet doen, de werkzaamheden op het veld en ervoor zorgen dat je als team er eensgezind vol voor gaat, is het echter niet anders. Dat is wat ik graag doe."

Max Huiberts, directeur voetbalzaken, verklaarde dat de club in een eerder stadium al zijn vertrouwen had uitgesproken in Martens. "Hij wilde toen zelf wachten met het concreet maken van de contractverlenging tot het einde van het seizoen, omdat er nog veel was om voor te spelen. Het is prettig dat we nu snel duidelijkheid hebben, zodat we vooruit kunnen richting komend seizoen", aldus Huiberts.