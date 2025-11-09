Liverpool staat voor dé Premier League-wedstrijd van het jaar, vindt voormalig Liverpool-spits Erik Meijer. Zowel Boudewijn Zenden als Meijer verwachten een mooi duel voor The Reds, maar waarschuwen trainer Arne Slot wel voor de 'ontketende' Erling Haaland, die ongekende statistieken weerlegd. "Eigenlijk is het voor Liverpool zaak om er eentje te maken, want hij scoort altijd", stelt Meijer bij Sportnieuws.nl.

"Ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit dat de jongens allemaal heel lang in de zomer hebben doorgespeeld. Ze hebben geen tijd gehad om zich weer op te laden, maar nu ziet het er eigenlijk wel weer goed uit. Misschien zijn ze ook net iets fitter, omdat ze een keertje hebben kunnen uitrusten in het weekend", doelt Meijer op de bekerwedstrijd tegen Crystal Palace, toen Slot voor vrijwel alleen maar jeugd- en wisselspelers koos. "Dat heeft ze wel de beker gekost, maar het ziet er nu wel weer beter uit..."

Voormalig Red Boudewijn Zenden denkt dat het vooral te maken heeft gehad met de vele wisselingen in de selectie. "Die moeten ook op een bepaalde manier worden ingepast", legt Zenden uit. "Alleen, als je de ranglijst ziet dan is alleen Arsenal weggelopen. Die hebben echt hun draai gevonden en de juiste spelers op de juiste plek staan. Maar daarachter heb je City met 19 punten en daarna heb je Liverpool, Sunderland en Bournemouth met 18 punten. Dat staat nog zo dicht bij elkaar."

'Ze kwamen telkens op achterstand'

Volgens Meijer is het een groot voordeel dat Liverpool weer scoort uit standaardsituaties. "Je ziet de laatste weken dat ze vaker scoren uit vrije trappen en corners, dat is gewoon een enorm wapen om wedstrijden te winnen", gaat de oud-spits van Liverpool verder. Daarnaast zag hij een tendens. "Als Liverpool voorkomt winnen ze negen van de tien wedstrijden, maar de laatste tijd kwamen ze telkens op achterstand, dan loop je tegen een muur op. Daarna kregen ze een tik op de neus met een tweede goal en dan wordt het heel moeilijk..."

Ontketende Erling Haaland

De twee Reds kijken enorm uit naar de wedstrijd der wedstrijden van de Premier League: Manchester City - Livepool. "Dit is het beste wat je op het eiland gaat vinden. De laatste jaren stond Liverpool steeds een stapje voor, maar ik zie een ontketende Erling Haaland. Dus eigenlijk is het voor Liverpool zaak om er eentje te maken, want hij scoort altijd", stelt Meijer.

De Noorse topschutter maakte dit seizoen al achttien goals in veertien wedstrijden. Slechts in twee duels was hij niet trefzeker. "De statistieken van Haaland zijn natuurlijk ongekend...", zegt Zenden, die überhaupt positief is over The Citizen. "Die zijn vertrouwen aan het tanken. City speelt de laatste tijd ook wat directer, ze hoeven niet op balbezit te spelen. Daar hebben ze met Haaland natuurlijk ook wel een goede speler aan."

"Zeker met de speelstijl met het hoge druk zetten van Liverpool is dat wel een gevaar. Dan geef je ook automatisch wat ruimte weg, dan is Haaland op zijn best. Hij is iemand die binnen no-time door heeft als er ruimte ligt, maar vergeet niet dat er veel meer kwaliteit in de selectie rondloopt. Alleen, Haaland is inderdaad wel vaak het eindstation", aldus Zenden.

Voorspelling

Liverpool won van Aston Villa (2-0) en Real Madrid (1-0). Het vertrouwen is dus groot bij de voormalig spelers van The Reds. "Ze doen het over het algemeen goed op bezoek bij Manchester City, omdat ze dan reactievoetbal konden spelen. Het is dan ook fijn dat Mo Salah weer in zijn eigen vorm komt, want die was de afgelopen maanden toch wel een beetje weg. Dus ik zet de Salah-kaart in en ga voor een 2-1 zege", voorspelt Meijer. Zenden denkt eerder aan een gelijkspel. "2-2, maar dat is misschien ook wel een wishful thinking."

