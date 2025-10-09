De interland tussen Malta en Nederland is een bijzondere. Het Nederlands elftal kan een nieuwe stap zetten richting plaatsing voor het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Voor bondscoach Ronald Koeman is er nog een ander bijzonder tintje aan de interland.

Hij staat uiteraard weer langs de kant en dat is alweer voor de 53ste keer. Op de ranglijst van bondscoaches met de meeste interlands komt hij daardoor op gelijke hoogte met een legendarische voorganger.

Rinus Michels was ook 53 duels lang de bondscoach van Oranje. Onder Michels speelde Oranje de WK-finale van 1974 en won het Nederlands elftal in 1988 de vooralsnog enige prijs: het Europees kampioenschap in West-Duitsland. Koeman was daar bij als speler van Oranje.

Drie coaches nog boven Koeman

Om helemaal bovenaan het lijstje te komen, moet Koeman nog even doorgaan. Hij moet immers nog drie coaches voor zich dulden. Dick Advocaat staat op 62 interlands, Louis van Gaal op 63. De man met met afstand de meeste interlands als bondscoach is Bob Glendenning. Dat is een naam die echter bij weinig mensen en belletje doet rinkelen.

87 interlands

De Engelsman Glendenning was van 1923 tot en met 1940 bondscoach van Nederland. Hij leidde Oranje maar liefst 87 keer, een record.

Of Koeman nog verder gaat opklimmen, is afwachten. Nederland speelt nog de nodige duels voor de WK-kwalificatie en heeft goede papieren om ook het eindtoernooi te halen. Koeman kan waarschijnlijk dus Van Gaal en Advocaat minimaal evenaren. Zijn contract loopt na het WK van volgende zomer af.

Gezondheid van vrouw Ronald Koeman

Het hangt mogelijk ook, hoe triest ook, van de gezondheid van zijn vrouw af. Dinsdag ontbrak hij op de traning van het Nederlands aelftal vanwege zijn zieke vrouw Bartina. Zij heeft sinds een aantal jaar chronische borstkanker en kreeg al in 2010 voro het eerst te maken met die ziekte. Eerder dit jaar gaf Koeman aan altijd voor zijn vrouw te kiezen, ook als dat betekent dat hij niet mee zou kunnen naar het WK voetbal.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.