Manchester City komt met slecht nieuws voor Pep Guardiola, grote leegloop op de bank

Manchester City heeft aangekondigd dat assistent-trainers Juanma Lillo, Iñigo Domínguez en Carlos Vicens de club verlaten. Dit is onderdeel van een grote reorganisatie binnen de technische staf.

Lillo en Domínguez vertrekken over enkele weken bij het aflopen van hun contracten. Vicens heeft zelf om een vertrek gevraagd, omdat hij is aangesteld als hoofdtrainer bij het Portugese Braga. Hij neemt daar de plaats in van Carlos Carvalhal.

'Wens geuit om terug te keren'

Manchester City meldt dat Lillo, die in 2020 voor het eerst als assistent van Guardiola naar het Etihad Stadium kwam, "de wens heeft geuit om terug te keren naar Spanje". Hij vertrekt nu voor de tweede keer, na een jaar als assistent bij Al Sadd (Qatar) in 2022 keerde hij een jaar later terug naar Manchester.

Domínguez sloot zich aan bij Guardiola's team in 2023, toen Lillo aan zijn tweede periode bij City begon. Vicens is sinds 2017 bij de club. Met het Onder 18-team won hij de FA Cup en sinds 2021 is hij assistent bij het eerste elftal.

Vervangers

City heeft laten weten dat de "vervangers van het drietal te zijner tijd bekend zullen worden gemaakt, zodra de onderhandelingen zijn afgerond." Verder voegt de club toe: "Iedereen bij Manchester City wenst Juanma, Iñigo en Carlos het allerbeste en bedankt hen voor hun bijdrage aan een buitengewoon succesvolle periode voor de club."

Guardiola's team sloot het seizoen voor het eerst in acht jaar af zonder grote prijs. Wel verzekerde City zich van Champions League-voetbal met een derde plaats in de Premier League, achter kampioen Liverpool en Arsenal, de enige echte titelkandidaat dit seizoen.

WK voor clubs

Voor het WK voor clubs zal Ben Wilkinson, manager van City's Onder 21 team, zeker deel uitmaken van Guardiola's staf.

