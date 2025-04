Premier League-ster onthult verdrietige reden voor emotioneel gebaar na verlossend doelpunt

Eindelijk was het weer een keer raak voor Jack Grealish. De aanvaller van Manchester City maakte een Premier League-doelpunt voor zijn club tegen het Leicester City van Ruud van Nistselrooij. Velen dachten dat hij zo emotioneel juichte vanwege de lange periode zonder doelpunt, maar later bleek het een heel andere reden te hebben.

Grealish scoorde zijn eerste doelpunt in de competitie sinds december 2023. Liefst zestien maanden wist hij het net niet te vinden in de Premier League. Toen dat woensdagavond wel lukte, kwamen de emoties. Maar Grealish verklaarde dat het niets met opluchting te maken heeft.

Broertje 25 jaar geleden overleden

Het was namelijk een beladen dan voor de 29-jarige buitenspeler en zijn familie. "Mijn kleine broertje overleed 25 jaar geleden", vertelde hij in een openhartig gesprek met Sky Sports. "Deze dag is pittig voor mijn familie, maar ik was daarom blij dat ik scoorde. Mijn moeder en vader waren er ook."

Zijn kleine broertje Keelan overleed, nog geen jaar oud, op 2 april 2000. Al meermaals in zijn loopbaan droeg de profvoetballer een doelpunt op aan zijn overleden broertje, Zijn vader liet eerder in een interview weten dat het hele gezin kapot was van het overlijden van 'de kleine engel'. "Jack was toen zelf nog maar een kind, maar hij herinnert zich Keelan nog steeds en denkt nog steeds aan hem vanwege alles wat hij heeft bereikt."

Spannende tijden voor Manchester City

De goal van Grealish was niet alleen van emotionele waarde, City won met 2-0 van laagvlieger Leicester en doet daarmee goede zaken voor een plek in de Champions League. De enclave van Pep Guardiola staat op een vierde plaats, maar heeft concurrenten Newcastle United, Chelsea, Aston Villa en Brighton & Hove Albion in de nek hijgen. Met nog acht duels te gaan moet de ploeg, die een enorme vormcrisis kende eerder dit seizoen, nog alles uit de kast halen om plaatsing voor het miljardenbal af te dwingen.

