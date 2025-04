Everton-verdediger ontvangt doodsbedreigingen na Merseyside derby: 'Volstrekt onacceptabel'

Everton-verdediger James Tarkowski is na de Merseyside-derby tegen Liverpool het doelwit geworden van ernstige online bedreigingen. De Engelse verdediger en zijn familie, waaronder zijn vrouw Samantha, ontvingen onder meer doodsbedreigingen nadat Tarkowski in opspraak kwam door een stevige tackle op tegenstander Alexis Mac Allister.

Tijdens de eerste helft van de beladen stadsderby op Anfield ging Tarkowski fel het duel aan met Liverpool-middenvelder Alexis Mac Allister. Hoewel hij daarbij de bal hard wegtrapte, raakte hij ook duidelijk zijn tegenstander. Scheidsrechter Sam Barrott besloot het incident slechts met een gele kaart te bestraffen.

De VAR, Paul Tierney, zag geen reden om in te grijpen. Achteraf erkende de scheidsrechtersorganisatie PGMOL echter dat de actie de drempel voor 'ernstig gemeen spel' wél overschreed en dat de gele kaart had moeten worden opgewaardeerd naar rood.

Arne Slot komt met opvallende reactie na snoeiharde tackle tijdens Liverpool - Everton Arne Slot won woensdagavond met Liverpool de Meiseyside Derby van stadsgenoot Everton en kan de champagne voor de landstitel al bijna koud zetten. Toch ging het niet alleen over de nipte overwinning (1-0), maar ook over een enorm harde tackle van een speler van Everton. Waar je zou verwachten dat Slot het moment scherp zou veroordelen, was dat na afloop niet het geval.

Doosdbedreigingen

De vermeende overtreding leidde tot felle reacties, vooral van Liverpool-supporters, waarbij Tarkowski online werd overspoeld met beledigingen en bedreigingen. Zijn vrouw Samantha deelde op Instagram dat ze zelfs met de dood werd bedreigd. Everton-manager David Moyes veroordeelde de uitlatingen krachtig. "Het is voor niemand acceptabel, in welke levensfase dan ook", oordeelde hij. "Als je het moment terugziet, kun je zeggen dat het een rode kaart had kunnen zijn. Maar dat rechtvaardigt nooit dit soort misbruik."

Everton heeft vrijdag een officiële verklaring naar buiten gebracht waarin het de bedreigingen scherp afkeurde. "Dit gedrag is volstrekt onacceptabel en hoort niet thuis in het voetbal of de maatschappij", liet een clubwoordvoerder weten. "We staan in contact met James en Samantha en zijn bereid samen te werken met sociale mediaplatforms en de politie." De club benadrukte dat elke vorm van bedreiging of intimidatie – online of offline – hard aangepakt moet worden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Samantha Tarkowski gaat in op de doodsbedreigingen richting haar man. ©Instagram

Strijd tegen haatreacties

De heftige reacties op het duel tussen Tarkowski en Mac Allister onderstrepen hoe snel online discussies kunnen ontsporen in bedreigingen en haat. Wat begon als een veelbesproken moment op het veld, groeide uit tot een golf van digitale agressie richting de verdediger en zijn familie. Het voorval staat niet op zichzelf, maar past in een bredere trend waarin online misbruik in het voetbal steeds vaker voorkomt.

Ook Ajax strijdt tegen online haat. De club gebruikt AI om haatreacties te weren en speelt dit weekend tegen NAC in speciale shirts met de boodschap 'Silence Social Hate'. Eerder droeg Ajax al shirts zonder namen om het probleem aan te kaarten. Het incident rond Tarkowski onderstreept hoe urgent dit thema blijft.

Ajax speelt in thuiswedstrijd tegen NAC met speciale shirts door nieuwe gedragscode Ajax heeft een nieuwe gedragscode aangekondigd voor de sociale media van de club. De Amsterdammers willen door middel van AI de strijd aangaan met de haatcomments die onder posts staan.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.