Manchester City voetbalde zondagavond een absolute kraker in de Premier League tegen Arsenal. Het meest memorabele moment van de wedstrijd gebeurde opvallend genoeg buiten de lijnen. Manchester City-coach Pep Guardiola haalde namelijk een bizarre actie uit bij de vierde official en daar zijn ze in Engeland nogal verbaasd over.

De wedstrijd tussen Arsenal en Manchester bleef lange tijd spannend. In de negende minuut kwam de ploeg van Guardiola op voorsprong nadat Erling Haaland scoorde na een assist van Tijjani Reijnders. De 0-1 bleef lang op het scorebord. Tot de 93e minuut, toen maakte Gabriel Martinelli de bevrijdende gelijkmaker voor Arsenal.

Kus op de wang

Vlak voor de late gelijkmaker van de ploeg uit Londen vond er echter een bizar incident plaats. Guardiola leekt een beetje enthousiast te worden van de gedachten van drie punten. Dit liet de 54-jarige Spanjaard merken aan de vierde offical van dienst, Craig Pawson. Op beelden is te zien dat Guardiola de vierde official een kus op de wang geeft. Het lijkt erop dat de Engelse arbiter net op tijd de zoen van de trainer van Manchester City kan ontwijken. In de Britse media wordt er flink uitgepakt met het moment. Onder meer The Sun en Daily Mail spreken van een 'bizar incident'.

Negatief record

In de topper zette Guardiola ook nog een negatief record neer. Waar zijn ploeg normaal gesproken bekend staat om dominantie, had Manchester City in de wedstrijd tegen Arsenal slechts 32,8 procent balbezit. Nog nooit, in meer dan 600 getrainde wedstrijden, haalde de ploeg van Guardiola minder balbezit dan zondag. Een negatief record dus.

Mikel Arteta, de trainer van de tegenstander, zette juist een positief record neer tegen Guardiola. De Spaanse oefenmeester van Arsenal is de eerste trainer ooit, die vijf wedstrijden op rij niet verloor van Guardiola. Arteta was overigens 3,5 jaar lang assistent van Guardiola bij Manchester City. Hij maakte in december 2019 de overstap naar Arsenal om daar hoofdcoach te worden. Die functie vervult hij inmiddels dus al bijna zes jaar.

Averij in titelstrijd

Door het late gelijkspel tegen Arsenal loopt Guardiola opnieuw averij op met zijn ploeg. Na vijf speelronden staat Manchester City al acht punten achter koploper Liverpool van Arne Slot. Woensdag komt de club uit Manchester weer in actie. Dan staat een derde ronde-wedstrijd in de League Cup tegen Huddersfield Town op het programma.

