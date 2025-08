Manchester United-coach Ruben Amorim heeft een bijzonder inkijkje gegeven in zijn relatie met mede-clubeigenaar Sir Jim Ratcliffe. De Portugees vertelde over de bijzondere berichtjes die hij van hem ontvangt.

Amorim onthulde een onverwachte kant van zijn relatie met Ratcliffe: GIFs, berichtjes en een zerotolerancebeleid voor onzin. "We bellen, hij stuurt me berichtjes, hij stuurt me GIFs. We hebben zo'n soort relatie," vertelde Amorim met een knipoog aan The Telegraph.

Moderne vriendschap

De manager en de eigenaar vormen een soort moderne vriendschap, gekenmerkt door korte WhatsApp-berichten en een rechtstreekse toon, zonder ruimte voor omwegen. Over de directe stijl van de Britse miljardair laat Amorim weten dat dit voor hem geen enkel probleem is.

"Het is heel makkelijk om met Jim om te gaan. Makkelijk in de zin dat, als je weet waar je het over hebt en een beslissing kunt uitleggen, het goed zit", zo begint Amorim. "Maar als je probeert te draaien met mooie praatjes, krijg je meteen een draai om je oren. Dus met mij is het makkelijk. Ik zeg wat ik te zeggen heb, met respect, maar zonder onzin."

Geen angst

De manager geeft daarbij ook aan dat hij niet bang is om iets tegen de eigenaar te zeggen. "Ik weet dat hij de eigenaar van de club is, ik ken mijn plaats. Maar als ik iets te zeggen heb, zeg ik het gewoon. Ik draai er niet omheen, ik ben direct, en ik denk dat hij dat erg waardeert."

Hij benadrukte ook dat hij de steun van Ratcliffe voelde, zelfs in de moeilijkste momenten van het afgelopen seizoen. "Soms maakte hij zich meer zorgen om mij dan om zichzelf," gaf hij toe, waarmee hij duidelijk maakte dat het vertrouwen van de directie intact blijft, zelfs na een turbulente start.

Turbulente start

Sinds de Portugese manager Erik ten Hag afgelopen november verving, verloor hij 14 van de 27 Premier League-wedstrijden en eindigde op een schandalige 15e plaats. Daarnaast verloor hij de Europa League-finale met 1-0 van Tottenham Hotspur.

