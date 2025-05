Manchester United-icoon (46) vreesde voor zijn leven: 'Ik dacht dat ik nog maar een paar minuten had'

Voetballegende Rio Ferdinand werd afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis met ernstige klachten. De oud-speler van Manchester United voelde zich zo slecht dat hij dacht dat hij dood ging.

De oud-verdediger moest afgelopen week een aantal dagen in het ziekenhuis verblijven en miste daardoor de tv-uitzending van de Europa League, waar hij normaal gesproken te zien is als analist. Maandag deed hij zijn verhaal over zijn gezondheid.

Liverpool-trainer Arne Slot feestend gespot op Ibiza, omringd door vrouwen Liverpool-trainer Arne Slot is na het winnen van de Premier League-titel op Ibiza gespot. Hoewel er nog twee wedstrijden te spelen zijn vond hij het al tijd voor een feestje op het Spaanse eiland. Daar stond de Nederlander ook nog een verrassing te wachten.

De 46-jarige Brit had te maken met een ernstig buikvirus, vertelt hij in zijn podcast Rio Ferdinand Presents. "Het was bizar. Ik dat dat het licht uit ging op een gegeven moment. Ik dacht dat het klaar zou zijn."

"Ik dacht serieus dat ik nog maar een paar minuten te leven had", vervolgt hij. "Ik was thuis en lag pijn te lijden in mijn bed. Ik kon mijn ogen niet eens openen."

Pijn

Hij had nog nooit zo'n erge pijn ervaren. "De hoofpijn die ik had... Ik heb geen last van migraine of zoiets. Dus ik weet niet hoe dat voelt. Maar het was alsof mijn hoofd vastgeschroefd werd en mijn ogen er uit zouden vallen."

Voetbalicoon Ruud Gullit geeft inkijkje in zijn liefdesleven: 'Daar heb ik mazzel mee gehad' De aankomende editie van de KLM Open wordt een hele bijzondere, want niemand minder dan Ruud Gullit fungeert bij het grootste golftoernooi van Nederland als toernooidirecteur. De oud-voetballer is groot fan van de sport en blijkt het wat dat betreft goed getroffen te hebben met zijn vriendin.

Bovendien had hij last van misselijkheid. "Ik was zo ziek en bleef maar overgeven. Als ik terugkwam van de wc en weer in bed ging liggen was ik ontzettend duizelig. Ik hield me vast aan de dekens en wist niet waar ik was. Het was heel raar."

Hersenscan

Uiteindelijk moest hij worden afgevoerd in de ambulance. Toen Ferdinand hoorde dat hij een hersenscan moest ondergaan, sloeg de paniek toe. "Ik dacht dat het gewoon een griep was, maar toen ik hoorde over een hersenscan en ambulance, schoot ik volledig in de stress."

Na een paar dagen in het ziekenhuis leek alles weer oké. Hij kon er alleen nog steeds niet eten. "Helaas, normaal doet soep en ijs wonderen." Gelukkig kon hij nog wel naar de wedstrijd van United kijken vanuit zijn ziekenhuisbed. De ploeg van Ruben Amorim won met 4-1 van Athletic Club in de return van de halve finale en plaatste zich voor de eindstrijd van de Europa Leauge. Ferdinand speelde zelf van 2002 tot 2014 in Manchester.