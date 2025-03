Arne Slot krijgt in korte tijd twee enorme klappen bij Liverpool: 'Ja, we zijn overklast'

Arne Slot heeft de minste week van zijn dienstverband bij Liverpool erop zitten. De coach werd dinsdag uitgeschakeld in de Champions League door Paris Saint-Germain en zondag verloor hij ook de League Cup. Met die laatste zege liep hij ook zijn eerste prijs in Liverpool-dienst mis.

"Het was een zware week", luidt de conclusie van Slot na het verlies in de Champions League en de League Cup. "En de week begon echt goed, wil ik nog wel een keer zeggen. Met een overwinning op Southampton en een voorsprong van twaalf punten in de Premier League." Liverpool ging met 1-2 ten onder tegen Newcastle United in de finale van de League Cup. Tegen PSG werden de manschappen van Slot uitgeschakeld na strafschoppen.

Volgens Slot is het ook weer niet gek dat het nu iets minder gaat, aangezien je later in een seizoen vaak grotere namen treft als opponenten. "ls je ver komt in toernooien, worden je tegenstanders ook sterker. En dan kan zelfs Liverpool wedstrijden verliezen."

Britse media schrikken van Nederlander bij Liverpool na verloren finale: 'Weer een zorgwekkend optreden' De Britse media worden steeds strenger voor Liverpool en Arne Slot. Na het verliezen van de League Cup-finale zijn er zorgen over de club en zou Slot van geluk mogen spreken dat zijn team een flinke voorsprong heeft in de competitie.

'Overklast'

De finale van de League Cup was voor Slot in ieder geval wel teleurstellend, maar hij heeft ook alle lof over voor de vechtlust van Newcastle. "Ja, we zijn overklast. Je kan het zo noemen, omdat ze meer duels wonnen. Voor mij is dat anders. Overklast is het voor mij als we de bal niet raakten, als ze zo door ons heen voetbalden. Dat gebeurde niet, maar ik ben het eens met het gegeven dat ze verdienden om te winnen."

Volgens Slot waren de persoonlijke duels cruciaal in de nederlaag tegen Newcastle. "Het verliep precies zoals zij wilden. Ze kregen vlak voor rust extra energie van dat doelpunt. Ze waren ook dreigender dan wij, alsof er meer honger naar de winst was dan bij ons. Als we tien luchtduels speelden, wonnen zij er negen."