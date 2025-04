'Manchester United laat oog vallen op Oranje-international als vervanger van onbetrouwbare André Onana'

Er is de laatste dagen veel te doen om oud-Ajax doelman André Onana. Zo kreeg de Kameroener het aan de stok met ex-Manchester United-speler Nemanja Matic. Nu lijkt de club op zoek te zijn naar een vervanger. Daarbij is het oog gevallen op een Nederlander.

De nieuwe manager van Manchester United, Ruben Amorim, zou zich zorgen maken over de wisselvallige prestaties van Onana onder de lat en overweegt daarom om deze zomer een nieuwe doelman aan te trekken. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Naar verluidt heeft Amorim zijn zinnen gezet op de komst van Bart Verbruggen. United zou inmiddels zelfs al contact hebben gehad met de Nederlandse doelman van Brighton.

De club zal echter stevige concurrentie krijgen in de strijd om de handtekening van de 22-jarige doelman. De Duitse grootmacht Bayern München zou naar verluidt geïnteresseerd zijn in het aantrekken van Verbruggen. Volgens The Telegraph overweegt de Bundesliga-club een bod uit te brengen om de doelman, die op een waarde van 70 miljoen euro wordt geschat, naar de Allianz Arena te halen.

Verbruggen, die inmiddels ook de eerste doelman van het Nederlands elftal is, speelde dit seizoen 33 wedstrijden voor Brighton in alle competities en hield daarin acht keer de nul. Toch laten de statistieken zien dat hij een lager reddingspercentage heeft dan Onana en bovendien meer fouten maakte die tot doelpunten leidden.

Eerder deze week kwam Onana ook al in het nieuws vanwege een relletje. Naar aanloop van het Europa League-duel tegen Olympique Lyon liet de doelman zich uit over de Franse club. "Het is best een goed, maar we moeten ons niet op hen focussen. Het gaat erom hoe wij spelen. Ik denk dat wij beter zijn en dat moeten we laten zien."

Dat viel niet in goede aarde bij Nemanja Matic, die tegenwoordig voor Lyon speelt. Hij was van mening dat Onana niet in de positie is om zo over Olympique Lyon te praten. "Als je een van de slechtste keepers ooit uit de geschiedenis van United bent, dan moet je oppassen met wat je zegt", zei hij. "Hij is geen Van der Sar, Schmeichel of De Gea. Maar hij is Onana. Dat maakt nogal een verschil."

