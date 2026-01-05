Manchester United heeft opnieuw voortijdig afscheid genomen van een trainer, iets meer dan een jaar na het vertrek van Erik ten Hag. Ditmaal is Ruben Amorim aan de beurt. De Portugese coach heeft zijn eigen ruiten ingegooid met een keiharde aanval op de clubleiding van United. Maandagochtend werd hij officieel de laan uitgestuurd.

De Portugese coach uitte na het 1-1-gelijkspel tegen Leeds United harde kritiek op de clubleiding op Old Trafford. Amorim zou het bestuur van Manchester United voor een keuze hebben gesteld: betuig steun, of ga over tot een ontslag. Dat ultimatum zou bij Jason Wilcox, de sportief directeur van de club, slecht zijn gevallen. Nadat de twee elkaar in de haren waren gevlogen, verscheen Amorim in de perszaal voor een opvallende persconferentie.

Felle reactie Amorim

Toen zijn toekomst bij de club ter sprake kwam, reageerde de voormalige Sporting-coach behoorlijk fel. "Ik ben hier gekomen om manager van Manchester United te zijn, niet om coach van Manchester United te zijn. Ik weet dat mijn naam niet Tuchel is, niet Conte, niet Mourinho, maar ik ben de manager van Manchester United. En zo gaat het de komende 18 maanden door, of totdat het bestuur besluit om mij te ontslaan. Daar wil ik mee afsluiten", zei hij. Daarmee wilde Amorim duidelijk maken dat hij te weinig ruimte krijgt om invloed uit te oefenen.

'Op het juiste moment'

United doet zoals altijd geen uitspraken over de reden van het ontslag. Wel meldt de club in het officiële statement dat deze beslissing genomen is 'op het juiste moment'. Volgens United is dit ook de beste beslissing om tot de hoogste positie in de Premier League te komen in het restant van het seizoen. United staat momenteel op plek zes. Het gat naar de top-drie is opgelopen tot 11 punten.

Opvolger Erik ten Hag

Voor Manchester United is het al het tweede ontslag in iets meer dan een jaar tijd. Amorim volgde in november 2024 Erik ten Hag op, die vanwege tegenvallende resultaten moest vertrekken. Onder de Portugese coach ging het echter allesbehalve beter: afgelopen seizoen eindigden The Red Devils slechts drie plekken boven de degradatiestreep, op plaats 15, en verloren ze de finale van de Europa League van Tottenham Hotspur. Zijn recente aanval op de clubleiding is hem nu fataal geworden.

Slechtste coach in de geschiedenis

Amorim won slechts 24 van zijn 63 wedstrijden als trainer van Manchester United, een winstpercentage van 38,71 procent. Daarmee presteert hij slechter dan elke United-manager sinds Frank O’Farrell, die in 1971 werd ontslagen en toen slechts 30 van zijn 81 duels wist te winnen, goed voor 37,04 procent.

Ten Hag deed het een stuk beter. In totaal stond hij 128 officiële wedstrijden aan het roer. Daarvan won hij er 70 verloor hij er 35 en 23 keer werd het gelijk. Dat komt neer op een puntengemiddelde van 1,82 per wedstrijd. In de Premier League had hij een winstpercentage van 52 procent.

