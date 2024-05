'Jerdy Schouten is de anti-posterboy, maar kan sleutelspeler Oranje worden komende zomer'

Jerdy Schouten kwam afgelopen zomer over van Bologna naar PSV en was in mum van tijd een van de spelers die door trainer Peter Bosz als eerste op het wedstrijdformulier wordt gezet. Columnist Sjoerd Mossou is groot fan van de middenvelder.

"De meest prominente, herkenbare gezichten van dit PSV-kampioenschap zijn vermoedelijk Luuk de Jong, Joey Veerman en Peter Bosz, op de voet gevolgd door Sergino Dest, Noa Lang en Johan Bakayoko", begint Mossou in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Toch kan Mossou het meest genieten van Schouten. "Hij is een anti-posterboy, de meest pure voetballer denkbaar. Een doodgewone jongen die profvoetballer werd en haast stilletjes de motor werd van een fenomenale kampioensploeg."

Johan Cruijff

De columnist ziet in de middenvelder, die dit seizoen ook vaak als verdediger werd opgesteld, de woorden van Johan Cruijff terug. "Het zit hem in de klassieke wijsheid van Cruijff: 'Voetbal is een simpel spel, maar simpel spelen is het moelijkste wat er is'. Schouten kan dat als geen ander, moeilijke dingen makkelijk laten lijken."

"De romantiek daarvan zal niemand zijn ontgaan. Sinds Andries Noppert weten we hoe gek het kan gaan in een voetballeven, maar Schouten is in zekere zin de overtreffende trap: het valt niet helemaal uit te sluiten dat hij komende zomer een sleutelspeler in Oranje wordt", stelt Mossou.

Kampioen

PSV is officieel nog geen kampioen, maar met nog drie wedstrijden te gaan en één benodigd punt kan dit eigenlijk niet meer misgaan. Ook wat betreft doelsaldo hebben de Eindhovenaren een flinke voorsprong op naaste belager Feyenoord.

Aankomende zondag moet dat laatste punt gehaald worden. In eigen huis treft PSV Sparta en aan een gelijkspel heeft de ploeg van Bosz dus genoeg om zich voor het eerst sinds het seizoen 2017/2018 weer kampioen van Nederland te noemen.