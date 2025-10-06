De positie van Ajax-trainer John Heitinga staat flink onder druk. De kritiek zwelt na een aantal dramatische resultaten, moeizame wedstrijden en zwakke tactische beslissingen flink aan. De legendarische voetballer Marco van Basten veegt in het praatprogramma Rondo de vloer aan met de trainer.

San Marco wist namelijk niet wat hij de voorbije wedstrijden zag bij Ajax, dat vorige week bij Olympique Marseille werd weggespeeld in de Champions League. Het werd 4-0 en met name de naïeve manier van aanvallen viel in negatieve zin op. Van Basten was vol onbegrip en noemde de tactiek van Heitinga 'kinderlijk.'

"Als je weet dat je in Europa speelt, niet in goede doen bent, je moet tegen Marseille spelen. Als je dan zó speelt en alles aan de achterkant openlaat, dat vind ik kinderlijk", zo begint Van Basten in het voetbalpraatprogramma. "Heel slecht. Als je dat niet begrijpt..."

Volgens de voormalig bondscoach en trainer van Ajax moet je als een team zo uit vorm is realitisch voetballen. "Je moet zorgen dat het verlies ver weg blijft. Je hoeft niet te winnen, maar in ieder geval niet verliezen. En dan maar op een manier waarop het de schoonheidsprijs niet verdient."

Irritatie bij Marco van Basten

Van Basten is duidelijk geïrriteerd over de gang van zaken in Amsterdam. Hij claimt zelfs dat Heitinga zijn tactiek na de moeizame zege op NAC in de Eredivisie (2-1) overhoop gooide omdat er kritiek was op de verdedigende speelwijze. "Toen heeft hij zijn oren laten hangen. Hij zegt 'oké, in Marseille gaan we weer Ajax-voetbal spelen'. Als je dat niet van de Nederlandse competitie kan onderscheiden, hoor je niet thuis op de plek waar hij nu zit. Zo simpel is dat."

Snoeiharde kritiek

De snoeiharde kritiek van Van Basten gaat minutenlang door, maar één ding wil hij duidelijk meegeven. De naïeve speelwijze in Marseille is tactische onkunde. "Dan zegt hij ook nog 'we zijn goed begonnen.' Dan heb je volgens mij een plaat voor je hoofd."

De druk gaat de komende dagen heel even van de ketel in de Johan Cruijff ArenA. Volgende week zaterdag wordt de Eredivisie na de interlandbreak hervat. Ajax kan aan de bak. Eerst wacht het thuisduel met AZ, daarna een loodzwaar uitduel bij Chelsea in de Champions League en vervolgens een altijd lastig bezoek aan FC Twente.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.