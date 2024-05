Mark van Bommel met gebroken been trainer van Feyenoord? Veel opties genoemd als nieuwe coach

Feyenoord is nog steeds op zoek naar een vervanger voor trainer Arne Slot, die na dit seizoen waarschijnlijk naar Liverpool vertrekt. In Rotterdam weten de supporters nog wel een paar goede opties.

Nuri Sahin zou momenteel al in beeld zijn bij Feyenoord, een oude bekende van de club. Hij speelde in het seizoen 2007/08 voor de Rotterdammers. Sahin stopte in 2021 als voetballer. Hij werd een paar maanden later op 33-jarige leeftijd al hoofdtrainer bij Antalyaspor. Na twee jaar vertrok hij naar Borussia Dortmund, als assistent van Edin Terzic. Met de Duitse club staat hij in de finale van de Champions League.

"Sahin zou een goede oplossing zijn", aldus de Feyenoord-fans. "Als er een ervaren man naast komt."

Feyenoord heeft buitenlandse trainer in vizier om Arne Slot op te volgen: 'Oude bekende staat op kandidatenlijst' Feyenoord kan zomaar eens uit gaan komen bij een buitenlandse trainer in de zoektocht naar een opvolger voor Arne Slot. Desondanks is het wel een oude bekende, want de Rotterdammers zouden interesse hebben in een voormalige speler van de club.

Robin van Persie en Ron Jans

Een van de fans in Rotterdam heeft een ander idee. "Robin van Persie samen met Ron Jans", stelt hij voor aan Sportnieuws.nl. "Jans voor zijn ervaring, die heeft het overal goed gedaan. Die kan dan Van Persie het vak leren." De oud-international zou gaan tekenen bij SC Heerenveen om daar als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Maar dat contract kan vast ontbonden worden, denkt de Feyenoord-fan.

Heerenveen nadert akkoord met Robin van Persie, eerste trainersklus voor oud-international in de Eredivisie Heerenveen heeft goede hoop op een akkoord met Robin van Persie. De Friese club hoopt hem op korte termijn te presenteren als nieuwe hoofdtrainer. Het zou de eerste trainersklus voor de oud-international worden in de Eredivisie.

Mark van Bommel

Ook Mark van Bommel wordt genoemd in Rotterdam. Hij vertrekt na dit seizoen bij de Belgische club Royal Antwerp. Als speler van PSV was Van Bommel vaak het mikpunt van spreekkoren in De Kuip. "Mark van Bommel, breek je been", klonk het daar regelmatig.

Toch zou ook hij nu een goede kandidaat zijn. "Ik denk als Mark van Bommel uit die helikopter stapt met een gebroken been... Dat zou echt heel tof zijn", aldus een supporter in Rotterdam. "Dan heeft hij het ijs gebroken. Verder zou ik het echt niet weten. "

Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst kan niet op steun rekenen van de Rotterdamse fans. "Alsjeblieft niet. Die maakt spelers niet beter. Hij kan wel prijzen gepakt hebben, maar met alle respect voor Gio: hij maakt de spelers niet beter." Ook een ander vindt het succes dat Van Bronckhorst bij Feyenoord had niet genoeg. "Het voetbal was niet echt sprankelend. Hij heeft het goed gedaan qua prijzen, maar qua voetbal..."

Een andere supporter is het daarmee eens. "Nee. Prachtige vent, echt een clubicoon, maar voetbaltechnisch is het toch niet het voetbal wat je graag wil zien na Slot."