Mark van Bommel vertrekt zonder prijs bij Antwerp: Union Sint-Gilles wint Belgische bekerfinale

Mark van Bommel neemt zonder prijs afscheid bij Royal Antwerp. Donderdagmiddag op Hemelvaartsdag speelde de Nederlandse trainer met zijn team de Belgische bekerfinale tegen Union Sint-Gilles. De club uit Brussel was met 1-0 te sterk voor Antwerp in de eindstrijd van de Croky Cup en pakte voor het eerst in de 110-jarige clubhistorie een prijs.

Het beslissende doelpunt viel in de blessuretijd van de eerste helft. De Japanner Koki Machida werkte een corner binnen na een hoop gestuntel achterin bij Antwerp. Zeno Van den Bosch verlengde de bal onfortuinlijk en de van Ajax gehuurde Owen Wijndal stond niet op te letten. Hij verloor Machida uit het oog, die op de doellijn ook nog eens Vincent Janssen passeerde.

Opvallende uitspraak van vertrekkende Mark van Bommel: 'Bekerwinst is niet het gedroomde afscheid' Voor Mark van Bommel wordt de bekerfinale van donderdag met Antwerp FC een speciale. Hij is bezig aan zijn laatste weken bij de club en kan met de bekerwinst zijn afscheid kleur te geven ten koste van Union. Al ziet hij het zelf niet zo.

Aanvallend onmachtig

Antwerp had wel meer de bal, vooral de tweede helft, maar kon aanvallend geen vuist maken. Jurgen Ekkelenkamp was het dichtst bij een treffer. De Nederlander haalde voor rust onverwacht uit van grote afstand en raakte de paal. Verder blafte Antwerp wel, maar beet het niet. En dat vond Union prima, aangezien zij een 1-0 voorsprong in handen hadden.

Tegen het einde van de wedstrijd was het pompen of verzuipen voor Antwerp, het werd het laatste. Alle lange ballen werden vakkundig weggewerkt door Christian Burgess, de 1,96 meter lange Engelse vuurtoren achterin bij Union Sint-Gilles. Na het laatste fluitsignaal was het groot feest bij die ploeg en de meegereisde fans uit de buurgemeente Vorst.