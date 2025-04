Mohamed Ihattaren lovend over oude coach Mark van Bommel: 'Ik dacht dat ik het als invaller moest gaan doen'

Mohamed Ihattaren blikt terug op zijn doorbraak bij PSV onder Mark van Bommel. Door de komst van stevige concurrentie dacht hij genoegen te moeten nemen met een plek op de bank, maar tot zijn verrassing kreeg hij toch het vertrouwen van de coach.

Ihattaren verkeert momenteel met RKC Waalwijk in de gevarenzone. De club staat op de 17e plaats in de Eredivisie, met alleen Almere City onder zich. Desondanks is de middenvelder erg te spreken over trainer Henk Fraser: "Toptrainer. Vooral een goed mens. Dat is het aller belangrijkste", deelt hij in het praatprogramma Matchday van de rapformatie Broederliefde.

"We hebben natuurlijk een moeilijke tijd als club nu", gaat hij verder. "Maar de mensen daar, en hoe Henk mij helpt, dat is echt anders. Ook vooral buiten het veld, het is echt een goede man. Ik voel me daar thuis." Maar Fraser is niet de enige trainer waar de Nederlands-Marokkaanse voetballer over te spreken is.

'Ik ga het doen met invalbeurten'

In hetzelfde programma vertelt hij hoe van Bommel hem bij PSV het vertrouwen gaf: "In de voorbereiding zei hij tegen mij: 'We gaan sowieso een aankoop doen.' (Ritsu, red.) Doan of (Calvin, red) Stengs moest komen. Het werd uiteindelijk Doan. Ik dacht toen: 'Ik ga het dit jaar doen met invalbeurten.'"

"Hij had toen een gesprek met me gevoerd en zei: 'Luister, ik geef je vijf wedstrijden, maar op één voorwaarde: je doet je ding, net zoals je in de jeugd hebt gedaan.' Bij de eerste wedstrijd, Heracles uit, scoorde ik direct."

'Die zouden makkelijk meekunnen in de top'

Ondanks de gevarenzone waar RKC Waalwijk momenteel in verkeert, is Ihattaren erg te spreken over de kwaliteiten van zijn collega's: "Als je kijkt naar spelers die bij ons spelen bij RKC; die zouden makkelijk meekunnen in de top. Er zitten nu jongens in het Nederlands elftal waarvan je denkt: 'Je zat op de bank toen wij daar waren. Je stond op de stand-by-lijst.' Maar nu doen ze alsof het topspelers zijn."

Met 'ze' doelt hij voornamelijk op de media: "Dat maakt je of breekt je. En mensen gaan mee met die hype. Maar bij ons in het team hebben we (Richonell, red.) Margaret, (Liam, red.) van Gelderen, (Yassin, red.) Oukili, genoeg spelers die je pas echt gaat zien wanneer je ze bij een topclub zal plaatsen"