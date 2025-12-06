Waar voormalig keeper Ronald Waterreus zich vroeger bezighield met het voorkomen dat de ballen in het net belandden, heeft hij tegenwoordig heel andere zorgen aan zijn hoofd. De 55-jarige is hartpatiënt en ging door een diep dal. "Een zekere eindigheid heb ik wel even gezien", vertelt hij in een openhartig interview.

In 1992 kwam de keeper over van de jeugd van Roda JC naar het eerste team. Na twee jaar verliet hij de club uit Kerkrade om bij PSV te gaan voetballen. In de jaren die volgden kwam hij nog in actie voor onder meer Manchester City, Rangers en AZ. In 2007 beëindigde Waterreus zijn voetbalcarrière. Maar genieten van zijn pensioen zit er lang niet altijd bij. De voormalig keeper kende de nodige dieptepunten in de afgelopen jaren.

"Ik heb niet het fijnste jaar achter de rug, nadat ik in juli 2024 een hartinfarct heb gehad", vertelt Waterreus in een openhartig interview met De Limburger. "Dat vond ik toen niet zo eng, want voor ik het wist, lag ik op de operatietafel, was er een stent geplaatst en stond ik weer buiten. ‘Ja, dit was het dan’, dacht ik."

Onzekerheid

Hoewel Waterreus aanvankelijk nuchter bleef onder zijn medische situatie, had de nasleep de nodige impact op hem. "Ik heb met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid atriumfibrilleren ontwikkeld, een hartritmestoornis. Die maakte het dagelijks leven ingewikkeld. Omdat het ieder moment kon opzetten, werd ik heel onzeker."

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

"Afgelopen juli heb ik een ablatie gehad en sindsdien heb ik het alleen nog maar ‘s nachts gehad", vervolgt de voormalig doelman. "maar dan slaap je natuurlijk slecht en ga je er in bed nog meer over nadenken. En elke nacht weer hoop je vurig dat het wegblijft. Ja, een zekere eindigheid heb ik wel even gezien."

Moeder

Waterreus' medische situatie is niet zijn enige zorg. "Mijn moeder is licht dementerend", vertelt hij. "Ze praat ineens weer heel veel over vroeger. Ik moet alles zes keer zeggen, maar los daarvan is het al tweeënhalf jaar heel waardevol om bij haar langs te gaan. Ze is altijd vrolijk, altijd blij om me te zien."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.