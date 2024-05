Marten de Roon haakt af voor EK vanwege spierblessure: 'Week met veel ups en downs'

Marten de Roon ontbreekt bij de definitieve selectie van Nederland voor het EK voetbal. Hij liep twee weken geleden een spierblessure op bij zijn club Atalanta en is niet op tijd hersteld. Daardoor gaat er voor de middenvelder een streep door zijn derde eindtoernooi met Oranje.

"Ik kan me geen week in mijn carrière herinneren met zoveel ups en downs", schrijft De Roon op X. "De Coppa Italia verloren, geen finale kunnen spelen, wel de Europa League winnen... In de euforische staat door dat laatste, heb ik veel tijd met de medische staf doorgebracht: het blijkt dat ik geen EK kan spelen."

De 33-jarige middenvelder van Atalanta was nog wel opgenomen in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Maar zijn naam ontbreekt dus in de definitieve selectie voor het toernooi in Duitsland. De 42-voudig Oranje-international liep tijdens de finale van de Coppa Italia een spierscheuring op. Daardoor komt het EK te vroeg voor hem.

Eerste training

Maandagmiddag vindt de eerste training plaats met de spelers die zijn opgeroepen, maar geen clubverplichtingen meer hebben. Zaterdag 1 juni begint de officiële voorbereiding op het Europese eindtoernooi. Het Nederlands elftal speelt nog twee oefenwedstrijden. Op donderdag 6 juni tegen Canada en op maandag 10 juni tegen IJsland.

