Marten de Roon vertelt zijn vrouw dat hij 'het bed deelt met nieuwe liefde'

De vrouw van Marten de Roon zal even gek opgekeken hebben. De speler van Atalanta deelt het bed namelijk met een nieuwe liefde, zo schrijft hij op sociale media.

Toch hoeft zijn vrouw Ricarda zich niet echt zorgen te maken. Het gaat namelijk niet om een andere vrouw, maar om de beker die Atalanta won in de Europa League. Daar moet Ricarda voortaan dus mee concurreren.

Texted my wife I was in bed with a new love. pic.twitter.com/5BMRrUl0pG — Marten de Roon (@Dirono) May 23, 2024

De Roon won woensdagavond samen met zijn Nederlandse ploeggenoten Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Mitchell Bakker de Europa League-finale van Bayer Leverkusen. Voor de duitse ploeg betekende dat het einde van de historische ongeslagen reeks van 51 wedstrijden.

Blessure

De Roon speelde zelf niet mee in de finale vanwege een blessure. Hoewel de middenvelder wel bij de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK zit, zou zijn kwetsuur ook daar nog roet in het eten kunnen gooien. Zelf denkt hij er gewoon te kunnen staan. "Ik ben heel positief. Heb er vertrouwen in dat ik er 16 juni kan staan. De één doet er twee of drie weken over. De andere zes weken. Het hangt ervan af hoe het zich ontwikkelt, maar ik heb er vertrouwen in."

De 33-jarige De Roon kwam tot 42 interlands in zijn carrière en werd tot nu toe altijd opgenomen in de selectie van Koeman. Hij was wel vaak invaller of kwam zelfs helemaal niet in actie. In september 2023 maakte hij zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal.

'Mooiste dag'

De Roon zal nu in ieder geval goed rust kunnen houden samen in bed met zijn nieuwe liefde. Als zijn vrouw het daar ook mee eens is natuurlijk. Het koppel trouwde een jaar geleden. "De mooiste dag van zijn leven", schreef hij toen op zijn Instagram. Maar misschien is ook daar verandering in gekomen na de Europa League-finale.