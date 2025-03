Mascotte van Manchester City doet aangifte tegen Erling Haaland: 'Ik moest huilen'

De mascotte van Manchester City heeft aangifte gedaan tegen Erling Haaland nadat ze door de aanvaller zou zijn 'geslagen' op het hoofd. De medewerkster zou zich niet goed gevoeld hebben en naar het ziekenhuis zijn gegaan. De club is vervolgens een onderzoek gestart.

Een bijzondere situatie bij The Citizens. Volgens het tabloid The Sun is de Noorse superspits aangeklaagd door de mascotte van de club. Tijdens de wedstrijd tegen Southampton op 26 oktober voelde de medewerkster twee 'klappen' tegen het hoofd terwijl ze voor een foto aan het poseren was. De vrouw was erdoor geschrokken en in verwarring verliet ze het veld, om er later achter te komen dat het Haaland was die haar op het hoofd had getikt.

Geen gevolgen

"Ik was best wel overstuur, ik huilde en mijn hoofd bonkte. Ik denk dat ik in shock was", vertelde de medewerkster aan de club. Ondanks dat is ze wel verder gaan werken. Later die dag zou ze thuis hebben overgegeven en erge nek- en hoofdpijn hebben ontwikkeld. De volgende dag suggereerde de clubarts dat de medewerkster maar naar het ziekenhuis moest gaan.

Manchester City is vervolgens een onderzoek gestart. Het ziekenhuis concludeerde dat de vrouw geen schade had opgelopen, en ook het onderzoek van de club kwam tot de conclusie dat de mascotte geen verwondingen had opgelopen door Haaland. Volgens Manchester City is er op de camerabeelden te zien dat de Noorse spits alleen maar de mascotte 'schampt'. Uiteindelijk zijn er geen verdere stappen ondernomen. De medewerkster beschuldigde de Engelse club vervolgens van 'verhullen' om hun superspits te beschermen.

Manchester City

De kampioen van vorig jaar heeft het zwaar in de Premier League. Met zeven punten uit de laatste vijf wedstrijden, staat de club van Pep Guardiola op een vijfde plek in de Engelse competitie. Ze staan maar liefst 22 punten achter de nummer één van de competitie, het Liverpool van oefenmeester Arne Slot. In de Champions League doen The Citizens ook al een tijdje niet meer mee. Kampioen Real Madrid knikkerde de Engelse club op overtuigende wijze eruit.

