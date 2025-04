Matthijs de Ligt verschijnt met grote glimlach bij Manchester United

Amad Diallo en Matthijs de Ligt zijn terug op het trainingsveld van Manchester United. Na de blessure van Diogo Dalot, die mogelijk dit seizoen niet meer in actie komt, kon trainer Ruben Amorim woensdag opgelucht ademhalen. Zowel Amad Diallo als Matthijs de Ligt keerden terug op het trainingsveld en trainden mee met de rest van de selectie.

Amad Diallo, de grote revelatie van dit seizoen bij Manchester United en een van de belangrijkste (enige) aanvallende spelers van Amorim, is sinds februari afwezig. Zijn laatste wedstrijd was op 7 februari tegen Leicester City.

Matthijs de Ligt

De Ligt is korter afwezig, hij speelde zijn laatste wedstrijd op 1 april tegen Nottingham Forest. Daardoor maakt de Nederlandse verdediger, in theorie, meer kans om donderdag te spelen tegen Athletic Bilbao in de eerste wedstrijd van de halve finale van de UEFA Europa League. Diallo wordt mogelijk gespaard voor volgende week.

Langdurige blessures

Toby Collyer trainde individueel met een fysieke trainer voordat de groep van 28 beschikbare spelers van Amorim aan de 15 minuten openbare training begon. Naast Dalot zijn ook Lisandro Martínez en Joshua Zirkzee uitgeschakeld voor de rest van het seizoen.

Laatste kans

De Europa League is het enige front waar United nog wat van het seizoen kan maken. In de Premier League staat de ploeg zeer teleurstellend veertiende, precies de plek waar de club al stond toen Erik ten Hag vanwege tegenvallende resultaten werd ontslagen. Onder zijn opvolger Amorim gaat het dus niet beter.

Tottenham Hotspur

Wat dat betreft zitten Manchester United en Tottenham Hotspur in hetzelfde schuitje. Ook de Londense topclub beleeft een waardeloos seizoen in Engeland met een huidige zestiende plaats. Toch staat ook Spurs in de halve finales van de Europa League. Mogelijk treffen de twee gevallen toppers elkaar dus in de finale. De winnaar van de Europa League mag volgend jaar alsnog Champions League spelen, iets wat de Engelse ploegen via de nationale competitie niet zal lukken.

Engelse clubs in Europa

Sowieso doen de Engelse clubs het goed in Europa. Arsenal zit in de halve finales van de Champions League en Chelsea is in de Conference League ook de grote favoriet voor de eindzege.

