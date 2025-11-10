Het vertrek van John Heitinga bij Ajax maakte flink wat los bij zijn collega's Ron Jans en Peter Bosz. Bondscoach Ronald Koeman sprak zich maandag op de persconferentie voor de interlands van het Nederlands elftal ook uit over het ontslag van Heitinga.

Heitinga moest bij Ajax het veld ruimen na de 3-0 nederlaag van Ajax tegen Galatasaray in de Champions League. Koeman keek er niet van op: "Bij Ajax verbaast me dat niet. Ik vind het pijnlijk, want ik ken Heitinga goed. Dat gun je niemand, want het is belangrijk in de ontwikkeling van de carrière als trainer... ze hadden het hem iets makkelijker kunnen maken. Laten we er verder over ophouden."

Toch liet Koeman zich even later ook uit over de kritiek die Jans en Bosz over de (sociale) media uiten. Zij vonden allebei dat Heitinga vanaf het begin wel erg hard werd aangepakt en trokken dat direct breder, want in hun ogen zijn trainers vaak de klos. Zowel in de pers als online. Daar sluit Koeman zich bij aan.

'Heeft te maken met de wereld waarin we leven'

"Ik denk dat het ook te maken heeft met de wereld waarin we leven. En dat is niet alleen in het voetbal is. Ik denk dat het in het algemeen wat erger is. Ik zit niet op sociale media en dat wil je ook niet zien. Dat is veel gericht op ons als trainer zijnde. Tuurlijk weet je dat het mogelijk is dat je ontslagen wordt", vertelt Koeman op de persconferentie.

Hij vertelt dat de reacties in het dagelijks leven veel impact hebben en hij vindt dat er ook wat aan gedaan moet worden: "Het is vaak ook het gevoel van de familie wat pijn doet. Misschien loopt men in het algemeen daar wat makkelijk over heen. Maar ik zie het als de verharding van de wereld dat iedereen maar wat zegt en dingen doet. Dat staan we als land toe, maar we kunnen het niet handelen? Harder straffen, daar komt het op neer. Maar laat ik me nou niet met de politiek bemoeien."

Koeman vindt ook dat er een verantwoording ligt bij de media en hij zou graag zien dat er daar wordt doorgeselecteerd: "Maar ik vond dat het bij Heitinga wel snel ging, maar het hoort er helaas bij. Dan hebben we het over een individu waarvan ik denk; waarom heeft het nog een podium?"

Cruciale duels

Oranje speelt komende week de laatste twee duels in de WK-kwalificatie. De ploeg van Koeman gaat vrijdag op bezoek bij Polen en bij winst is Nederland zeker van deelname aan het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Als dat niet lukt, kan Oranje zich drie dagen later alsnog plaatsen in het thuisduel tegen Litouwen.

