AZ heeft het zwaar in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace in de Conference League. De Alkmaarders en de meegereisde fans waren dan ook al te blij met de aansluitingstreffer van aanvoerder Sven Mijnans. In het uitvak trok één AZ-fan opvallend veel aandacht, omdat hij wel erg veel leek op de geblesseerde AZ-spits Mexx Meerdink.

AZ werd meteen verrast door het directe spel van de middenmoter uit de Engelse competitie. Dit resulteerde al snel in een penalty voor Crystal Palace, nadat AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro bij het uitkomen een tegenstander licht had geraakt. De jonge keeper onderscheidde zich echter op indrukwekkende wijze door de strafschop te stoppen.

Kort daarna viel alsnog een doelpunt. Maxence Lacroix bracht zijn ploeg met een droge knal op voorsprong, maar opnieuw greep de scheidsrechter in. Het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel, maar na een lange VAR-check en het bekende lijnenspel werd het alsnog goedgekeurd: 1-0.

Verdubbeling van marge

Vlak voor rust krijgt AZ een flinke tegenslag te verwerken: Sarr werkt de bal van dichtbij binnen. Hoewel de VAR nog een duw op Penetra controleerde, bleef het doelpunt staan: 2-0. Het was overduidelijk kindjes tegen volwassenen in het Selhurst Park Stadium.

In de tweede helft kwam de ploeg van Maarten Martens beter voor de dag en dat leverde al snel de aansluitingstreffer van Sven Mijnans op. Na goed voorbereidend werk van Kees Smit knalde Mijnans raak via een Crystal Palace-been: 2-1.

Look-a-like

De AZ-fans ontploften van vreugde, maar één supporter wist wel heel veel aandacht te trekken. Hij lijkt opvallend veel op de geblesseerde Mexx Meerdink. ESPN sprak eerder op de dag met deze look-a-like. "Ik hoor niets anders meer dan dat ik op Mexx lijk. Ik ben ouder, dus eigenlijk lijkt hij op mij. Ik heb al een tweeling, dus we zijn nu met z'n drieën. Eigenlijk lijkt Mexx meer op mij dan op mijn eigen broer", lacht hij in gesprek met de voetbalzender.

Blijdschap van korte duur

De spelers en supporters van AZ konden slechts kort genieten van de aansluitingstreffer. Amper drie minuten later vergrootte Ismaïla Sarr de voorsprong na een snelle counter. Daarmee werd het 3-1, waardoor er voor de Alkmaarders weinig reden tot feest was. In de slotfase leek het zelfs nog 4-1 te worden, maar daar stak de grensrechter een stokje voor wegens buitenspel. Dat was ook meteen de eindstand.

Alles over de Conference League

Check hier het laatste nieuws over de Conference League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.