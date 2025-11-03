Het opstootje tussen Wouter Goes en scheidsrechter Danny Makkelie tijdens Sparta – AZ houdt de gemoederen bezig. In Rondo werd het incident uitgebreid besproken, waarbij vooral Marco van Basten en Wesley Sneijder scherpe kritiek hadden op het gedrag van de jonge verdediger. Van Basten vond dat Goes over de schreef ging, terwijl Sneijder hem opriep tot meer respect.

Van Basten had niet alleen kritiek op Goes, maar ook op scheidsrechter Makkelie zelf. "Een scheidsrechter is er om te fluiten en te beoordelen of iets wel of niet mag, maar hij moet zich niet bemoeien met spelers", zei de oud-topschutter. "Je ziet het te vaak: bij corners of vrije trappen hoor je 'raak elkaar niet aan'. Dat hoeft helemaal niet. Je zit niet in de klas. Je hoeft ze niet op te voeden, dat zie je veel te veel."

Tafelgenoot Youri Mulder denkt dat scheidsrechters daar juist op worden geïnstrueerd. "Je ziet het bij penalty’s ook", merkte hij op. Van Basten vond dat een zwaktebod. "Ze moeten dat doen van de bond? Onzin. Als er iets gebeurt, fluit dan gewoon. Daar ben je scheidsrechter voor."

'Het is een rare snuiter'

Toen presentator Wietse van der Goot hem vroeg hoe hij als spits met Goes zou omgaan, was Van Basten duidelijk. "Ik zou hem pijn doen op de momenten dat het kan", is de gouden bal-winnaar duidelijk. Het is een rare snuiter, die op de verkeerde momenten aandacht zoekt en stoer wil doen. Dat kan, maar dan moet je ook als een kerel het gevecht aangaan."

"Het flauwe van dit soort types vind ik dat als je ze een duwtje geeft, ze op de grond liggen te mekkeren. Dan ben je echt een weggooier", gaat Van Basten verder. "Als je hard wil spelen, prima - maar ga dan ook het duel aan. Daar heb ik respect voor, niet voor dit soort komedianten."

Sneijder sloot zich aan bij de kritiek van Van Basten. De recordinternational van Oranje vond vooral het gebrek aan respect van Goes storend. "Die jongen moet echt stoppen met dit gedrag", zei hij. "Kijk ook eens bij wie hij dit doet. Hoe oud was Goes in 2014? Tien? En dan ga je stoer doen tegen Bruno Martins Indi, die gewoon op een WK speelde. Een beetje respect, man."

Ook Theo Janssen bemoeide zich met de discussie aan tafel. De oud-middenvelder vond dat Makkelie het moment veel simpeler had kunnen oplossen. "Hij gaf Goes al geel voor een eerdere overtreding en daarna doet hij het nog eens. Geef dan gewoon een tweede gele kaart. Dan is het klaar en leert hij het wel", is hij van mening.

Mulder toonde nog enig begrip voor de jonge verdediger. "Als de scheidsrechter niet ingrijpt, ga je als verdediger vanzelf alles proberen om je tegenstander af te stoppen. Dat hoort bij de agressie van het spel", nuanceerde hij. "We hebben het er vaker over gehad: spelers mogen soms best wat harder zijn, zolang ze niet over de schreef gaan."

Janssen sloot de discussie af met een waarschuwing. "Goes doet het als speler best aardig, maar door dit soort momenten gaat het nooit over hoe goed AZ speelt - alleen over hem. En dat is zonde", vond de linkspoot. "Hij heeft kwaliteiten genoeg, maar moet stoppen met dat theater. Dan wordt hij pas echt een goede verdediger."

