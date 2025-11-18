Bondscoach Michael Reiziger heeft zich kapot geërgerd aan het spel van Jong Oranje tegen Israël (3-1 verlies). De talentvolle lichting leverde een wanvertoning en dat leidde tot een zichtbaar geïrriteerde coach. "De gelatenheid...", stelt Reiziger.

Jong Oranje schoot nog uit de startblokken met een knappe goal van Jayden Addai, maar gaf hun voorsprong vervolgens héél gemakkelijk weg. "De grootste oorzaak van deze nederlaag zit 'm in de wil om te winnen", luidt de pijnlijke conclusie van Reiziger bij ESPN. "Wij zitten nog in de fase dat we mooi proberen te voetballen zonder de urgentie om te verdedigen."

Ontbrekende vechtlust

De oud-topvoetballer van FC Barcelona en Ajax heeft zich met name gestoord aan de mentaliteit van zijn ploeg. "Het ligt niet aan de kwaliteit, maar je moet dat altijd combineren met een portie vechtlust. Dat heb je bij Israël wél gezien. Als je balverlies lijdt, moet je terugsprinten én het duel aangaan", vervolgt Reiziger, die bijval krijgt van Kees Smit. "Als we zó makkelijk ballen weggeven, dan verlies je."

Reiziger heeft meerdere momenten gezien waardoor hij geïrriteerd was. "Vooral de momenten waar we te makkelijk balverlies leden, vaak op de helft van het veld. Eigenlijk moet je alleen in de laatste fase van het veld, wanneer je aan het aanvallen bent, balverlies lijden. Maar ik heb me vooral heel erg geërgerd aan de gelatenheid. Natuurlijk sprintten ze wel terug, maar ze kwamen niet in duel. Dat mag en hoort niet."

Emoties bij Michael Reiziger

AZ-smaakmaker Kees Smit had ook overduidelijk zijn dag niet. Hij leverde ongekend simpele ballen in. De Noord-Hollander erkent dat de bondscoach zijn emoties even liet gaan over het spel van zijn ploeg. "HIj was boos over de manier hoe we goals weggeven. Ik verloor ook te veel ballen en ik moest meelopen met de man die de 2-1 scoorde. Dat zijn dingen die gewoon niet mogen gebeuren", zegt de zelfkritische Smit.

Reiziger geeft toe dat hij zijn onvrede duidelijk kenbaar heeft gemaakt. "Je bent pissed off. Ik heb ze wel gezegd dat ze nog héél veel stappen te zetten hebben om écht een goede prof te worden. Het gaat niet alleen om de kwaliteiten aan de bal, maar ook zonder bal. Je kunt niet zoveel kwaliteit op het veld hebben en dan op deze manier met 3-1 verliezen. Natuurlijk komen er dan emoties naar boven."

Niet in eigen hand

De oud-rechtsback werd in 2023 benoemd tot bondscoach van Jong Oranje en kende aanvankelijk vrijwel alleen succes. Vorig jaar doorliepen de beloften nog een perfecte kwalificatiereeks en bereikten de halve finale van het EK, maar in de huidige campagne hebben ze na vier wedstrijden slechts vijf punten verzameld. "Dit was één van de minste wedstrijden, vooral qua wil om te winnen en urgentie van verdedigen. We hebben het niet meer in eigen hand. We móéten überhaupt twee keer winnen van Noorwegen om eerste te worden", stelt Reiziger.