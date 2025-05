Pijnlijke boodschap voor Erik ten Hag: 'Hij niet, in tegenstelling tot Louis van Gaal'

Manchester United speelt woensdagavond de finale van de Europa League. De grondlegger daarvan is Erik ten Hag, die vorig seizoen met de club de FA Cup won. Toch heeft zijn oude werkgever een pijnlijke boodschap voor hem.

In totaal liggen er 50 medailles klaar voor de winnende ploeg woensdagavond. United speelt tegen competitiegenoot Tottenham Hotspur, dat net als hen bezig is aan een dramatisch seizoen in de Premier League. In tegenstelling tot Spurs hebben The Red Devils wél hun trainer eruit geschopt. Ten Hag begon namelijk het seizoen met assistenten René Hake en Ruud van Nistelrooij.

Grote traditieclubs Tottenham en Manchester United in Europese finale: 'Ik ben benieuwd hoe Erik ten Hag hiernaar kijkt' Het is een historisch moment in de geschiedenis van de Europa League. Twee ploegen die in het onderste deel van de ranglijst in eigen land staan, spelen tegen elkaar in de finale van het toernooi. Tottenham Hotspur Manchester United staan momenteel vijftiende en zestiende in Engeland. "De Premier League steekt er momenteel gewoon bovenuit."

Het drietal stond drie keer samen voor de groep in de Europa League, waarbij Manchester United drie keer gelijk speelde - waaronder tegen FC Twente (1-1). Na het ontslag van Ten Hag eind oktober mochten Van Nistelrooij en Hake als interims even aanblijven, waarbij nog een keer gewonnen werd van PAOK (2-0).

Geen uitnodiging voor Ten Hag

Maar door de komst van Ruben Amorim werd de Nederlandse enclave helemaal ontmanteld, in de technische staf dan. Met de geblesseerde Matthijs de Ligt en de net herstelde Joshua Zirkzee heeft United nog wel twee Nederlandse spelers in de selectie.

Matthijs de Ligt krijgt dramatisch nieuws voor Europese finale, landgenoot heeft meer geluk Matthijs de Ligt zal woensdag niet zijn tweede Europa League-finale uit zijn carrière spelen. De verdediger van Manchester United is niet fit genoeg. Dat geldt wel voor land- en teamgenoot Joshua Zirkzee.

Zij hoeven woensdagavond in Bilbao niet op de aanwezigheid van Ten Hag te rekenen. 'Ten Hag is niet uitgenodigd voor de wedstrijd', schrijft BBC-journalist Simon Stone. 'In tegenstelling tot Louis van Gaal in 2017 onder vergelijkbare omstandigheden, toen United Ajax in Stockholm versloeg.'

Van Gaal won het seizoen ervoor ook de FA Cup met Manchester United, waardoor het zich plaatste voor de Europa League. De markante trainer arriveerde gehuld in clubkostuum in Zweden, samen met zijn vrouw Truus.

Louis van Gaal en zijn Truus genieten van bijzonder moment: 'Een geslaagde avond' Louis van Gaal stond dinsdagavond in het middelpunt van de belangstelling. Opnieuw kwam er een documentaire over de markante man uit, ditmaal over zijn periode als speler bij Sparta Rotterdam. Van Gaal en zijn vrouw Truus genoten er met volle teugen van.

Finale Europa League

Voor Manchester United en Tottenham Hotspur staat er veel meer op het spel dan het winnen van de Europa League. De winnaar repareert enigszins het dramatische seizoen, maar nog belangrijker: er ligt een ticket voor de competitiefase Champions League klaar.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen envia onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.