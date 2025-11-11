Er mag geen twijfel meer over bestaan: Luciano Valente gaat voor Oranje uitkomen in zijn interlandcarrière en niet voor Italië. De stormachtige ontwikkeling bij Feyenoord was zijn definitieve doorbraak en daar is Valente trots op. De jonge middenvelder blijft wel nuchter en is van plan zijn ogen uit te kijken bij Oranje. "Het is bijzonder snel, maar echt een droom."

Ruim op tijd stond Luciano Valente al klaar bij hotel Woudschoten. Een uur en een kwartier voor aanvang meldde hij zich op Zeist. “Ik had Quinten Timber even gevraagd hoe het hier gaat. Hij zei vooral dat ik op tijd moest komen”, zegt Valente met een grijns vlak voor zijn eerste training met Oranje. “Dat is gelukt”, lacht hij.

Hij is mogelijk onderdeel van historie: Oranje kan zich plaatsen voor het WK en daar kan hij met een debuut een aandeel in hebben. “Dat is wat van ons gevraagd wordt, dat zou nu moeten. Daar gaan we voor zorgen”, zegt hij vastberaden. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is voor de 22-jarige middenvelder van Feyenoord. Dat terwijl hij dit vroeger als ‘onrealistisch’ had gezien, zegt hij zelf.

'Zag het eerst als onrealistisch'

Valente kon tot voor kort voor zowel Italië als Nederland kiezen. Hij heeft een Italiaanse vader en daarmee ook het paspoort uit het land van de laars. Maar een keuze heeft hij nooit echt gemaakt. “Ik zag het namelijk eerst allemaal als iets wat onrealistisch was, want je hebt als jonge jongen te dealen met zoveel dingen. Naarmate je ouder wordt en beter gaat spelen en dan van Groningen naar Feyenoord gaat, dan komt alles iets dichterbij.”

Het laat de vliegensvlugge ontwikkeling van Valente zien, die Koeman ook al op de persconferentie benoemde. Nog geen anderhalf jaar geleden speelde hij in de Keuken Kampioen Divisie. “Als je het zo bekijkt dan besef je al helemaal hoe snel alles gaat. Je mag nu gewoon trainen met topspelers en werken met een topstaf. Dat is wel iets waar je van kleins af aan al van gedroomd hebt.”

Als jongetje mocht hij dus dromen over twee landen: Italië en Nederland. Op eindtoernooien zat Valente de ene keer in een Oranje-shirt en de andere keer in een blauw shirtje. Maar voor zijn eigen carrière kreeg het Nederlands elftal op een bepaald moment toch de voorkeur. Daar had het afgelopen EK met Jong Oranje ook een boel mee te maken. “Sinds toen heb ik daar wel een zwak voor gehad.”

Droom komt uit

Toch werd hij erna niet meer opgeroepen, tot nu. Dat hij na zo’n korte periode bij Oranje zit, heeft ook met dat jeugd-EK te maken, denkt hijzelf. “Het heeft wel geholpen denk ik. Ik was wel goed op weg bij Groningen, voordat ik de stap naar Feyenoord maakte. Uiteindelijk als je het op het hoogste podium in Nederland kan laten zien en ook Europees je ding kan doen, dan komen zulke dingen in beeld. En dat het dan nu zo snel is… Tuurlijk is dat bijzonder snel en echt een droom.“

Zijn familie is hoe dan ook trots en heeft nooit een voorkeur voor Italië gehad. Zijn vader, Italiaans, was zelf ook voetballer en speelde in Italië bij AS Roma. “Hij heeft mij geholpen met alles.” Dromen over de top van het Italiaanse voetbal doet Valente ook zeker. “Maar ik denk dat het Nederlandse voetbal mij beter ligt. Al is het Italiaanse leven dan wel weer beter”, lacht hij. “Maar ik houd ook van het Spaanse voetbal”, houdt hij zijn opties open.

'Je hebt hier veel kwaliteit'

Valente wist dat hij in de voorselectie zat, dat hoorde hij zo’n anderhalve week voor de definitieve selectie. “Dan ben je extra gemotiveerd wanneer je dat hoort. Dat is een teken dat ze je in de gaten houden, dat je op de goede weg bent. Dus ja, ik dacht zeker wel dat ik de laatste wedstrijden nog even moest aanzetten. Maar uiteindelijk denk ik ook dat zo’n staf echt wel voor ogen heeft wat ze gaan doen.

Aan een WK durft Valente nog niet te denken. “Dat is te ver weg. Uiteindelijk moet ik het hier laten zien. Het moeilijk maken voor de bondscoach. Je hebt hier zoveel kwaliteit, ik ben daar nog niet mee bezig.” Toch zal hij zich daarmee bezig moeten houden. Het is namelijk hét gespreksonderwerp binnen Oranje dit moment. Tegen Polen zal Nederland alles op alles moeten zetten om zich te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico

