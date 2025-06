Aanvaller Emanuel Emegha (22) stond voor de keus om te kiezen voor welk land hij wil uitkomen: Nigeria of Nederland. De voetballer van Strasbourg hoefde echter geen moment te twijfelen: hij wil bij het WK voetbal 2026 dé spits zijn van Oranje.

Emegha zegt in Kick 't Met van Ziggo Sport dat zijn keus definitief is. " Ik ben al gebeld door Nigeria, maar ik wil gewoon voor Nederland spelen", aldus Emegha.

"Ik wil het laten lukken. Ik ben in Nederland opgegroeid. Zo ziet mijn moeder dat ook. We hebben alles aan Nederland te danken. Mijn moeder is naar Nederland gekomen omdat zij wist dat we hier een beter leven zouden hebben dan waar zij vandaan komt. Nederland heeft ons alles gegeven wat we nodig hadden."

WK voetbal 2026

Over het wereldkampioenschap voetbal van 2026, in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, zegt hij dit: " Dan ga ik de spits zijn."

Maar eerst moet het seizoen 2025-2026 nog worden gespeeld. Of hij dan nog bij Strsabourg zit en in de Franse competitie speelt, valt te bezien. De spits wordt gelinkt aan onder meer Chelsea. Bij Strasbourg maakte hij afgelopen seizoen in 27 competitieduels 14 goals en 3 assists.

Veel buitenlandse interesse in talentvolle Nederlander: Oranje dreigt 22-jarige spits kwijt te raken Nederlands talent Emanuel Emegha valt op bij Strasbourg en dat is ook in het buitenland opgemerkt. De 22-jarige spits speelt sinds 2023 bij Jong Oranje, maar wordt in Nigeria gezien als mogelijke opvolger van steraanvaller Victor Osimhen, waardoor de voetbalbond hem probeert te overtuigen tot een overstap.

EK onder 21

Helaas voor Emegha ontbreekt hij bij het EK onder 21, dat inmiddels is begonnen. Vanwege een blessure is hij niet beschikbaar. Eerder kwam hij 9 keer uit voor Jong Oranje, waarin hij drie treffers maakte. In dat kader is het vervelend dat hij het toernooi links moet laten liggen: ". Ik moet nog zoveel leren, maar geef me gewoon de kans. Kijken of ik het regel."

'Ik word de spits van Oranje op het WK 2026' ✨🦁



📺 Kick 't Met: Emanuel & Joshua Emegha

🍿 Ziggo Sport op Youtube#ZiggoSport #KicktMet #U21EURO pic.twitter.com/NSCYKBo1bi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 13, 2025

Finland

Op het EK maakte Jong Oranje een valse start door tegen Finland op een 2-2-gelijkspel te blijven steken. Dat was na de achterstand met 2-0 zelfs nog een meevaller te noemen.

Luciano Valente, invaller én doelpuntenmaker van de belangrijke 2-1, benadrukte vooral de veerkracht. "We begonnen heel slordig, daar werd het direct een moeilijk duel. Zij gaan alles dicht bouwen, dan wordt het heel lastige pot. Uiteindelijk toch nog een prima resultaat, want het is lastig om na 2-0 achterstand toch nog een gelijkspel over de streep te trekken."