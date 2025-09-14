Anis Hadj Moussa ging vliegensvlug van held naar ontzettende schlemiel in De Kuip tegen Heerenveen. De tweede aanvoerder van Feyenoord liet zich van zijn slechtste kant zien door tien minuten na rust een rode kaart te pakken na een oliedomme overtreding. Robin van Persie deed alles om hem te beschermen maar met de status van deze speler is dit gedrag niet te tolereren.

Het is een enorme contradictie; Anis Hadj Moussa was de matchwinnaar bij Feyenoord-Heerenveen omdat hij de enige goal van de wedstrijd maakte. Verder was hij in alle opzichten de schlemiel van de avond vanwege de oliedomme rode kaart die hij pakte. Met een belangrijk programma in het vooruitzicht is zijn actie met geen mogelijkheid goed te praten.

Domme kaart

Waar Robin van Persie de rode kaart vanuit het perspectief van de voetballer bekeek, is er geen andere conclusie te trekken dan dat de overtreding oliedom was. Hadj Moussa plantte zijn noppen vol op de kuit van Vasilios Zagaritis. Een klassiek voorbeeld van een aanvaller bij wie het verdedigen niet zo lekker wil lukken.

Van Persie noemde het op de persconferentie een beweging die voor voetballers te begrijpen was. Omdat zijn voet schuin op de kuit landde, was het een beweging die kwam omdat Hadj Moussa naar de grond ging. Wie het moment terug kijkt ziet dat de Algerijn gewoon een schopbeweging maakt.

Mag niet gebeuren

Hoe dan ook, het mag een speler met de status van Hadj Moussa niet gebeuren. Hij is tweede aanvoerder achter Steijn en kan dan niet dit soort dingen doen. Wil hij de volgende stap zetten en een betrouwbare speler worden, moeten dit soort zaken achterwege gelaten worden.

Ondanks dat de VAR moest ingrijpen kan je er vanuit gaan dat de tuchtcommissie niet zo coulant zal zijn voor Hadj Moussa als dat zijn trainer Van Persie dat was. Met het programma dat Feyenoord in aantocht heeft, is dat een grote aderlating. Woensdag halen ze de wedstrijd in tegen Fortuna Sittard en het weekend erop moeten ze afreizen naar Alkmaar voor het duel met AZ. Het gemis van Hadj Moussa zou groot zijn bij die topwedstrijd.

Kwaliteiten

Hadj Moussa liet namelijk maar weer eens zien dat hij van grote waarde is voor Feyenoord met zijn doelpunt, maar ook met zijn acties. De voorzet op Leo Sauer, waar uiteindelijk buitenspel geconstateerd werd, was ook om de vingers bij af te likken. Een hoge, lange bal legde hij perfect klaar voor de voorzet door een aantal keer hoog te houden.

Helaas voor hem voert dan de ontzettend domme rode kaart de boventoon na afloop. Dat zit hem in de weg in zijn ontwikkeling en mag hem niet overkomen. Zeker niet door de rol die hem is toebedeeld door Van Persie.