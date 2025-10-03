In België zijn ze geschrokken van de 'moordende druk' bij Manchester United. Nieuwe aanwinst Senne Lammens werd bijvoorbeeld al voor zijn eerste speelminuten bij de club met de grond gelijk gemaakt. "Ziedaar het klimaat rond de grootste Premier League-club in volle crisis."

De Belgische Lammens werd afgelopen transferperiode gehaald met oog op het vertrek van André Onana. Manchester United legde 21 miljoen euro voor hem neer bij Royal Antwerp. Zijn komst werd groots aangekondigd en de doelman kon meteen al op bakken kritiek rekenen, nog voor hij minuten onder de lat heeft gemaakt.

Felle kritiek

In een gesprek met Sky Bet uitte de Deense doelman Peter Schmeichel zijn onvrede. "Wat Lammens betreft, ik zal eerlijk zijn: ik had nog nooit van hem gehoord. Ik weet dat zijn statistieken uitstekend zijn, maar dat was bij Antwerp in België, in een team dat vijfde eindigde. Statistieken laten niet zien hoe je reageert na een fout of hoe je omgaat met de druk bij Manchester United."

Ook Wayne Rooney, Rio Ferdidnand, Gary Neville en Paul Scholes waren kritisch. “Dat hij nog niet klaar lijkt om te spelen, is zorgwekkend", klonk het bijvoorbeeld in Britse media. “Hoeveel hebben ze betaald? Slechts 20 miljoen? Dat zegt genoeg: Lammens is geen topkeeper. Als hij een topkeeper was, dan had hij meteen gespeeld.”

Lammens wacht echter nog steeds op zijn eerste speelminuten. Het Belgische HLN vindt het onbegrijpelijk dat de 23-jarige al zo is afgefakkeld. "Een negatieve perceptie is zowaar al gecreëerd. Zonder ook maar één seconde gespeeld te hebben. Ziedaar het klimaat rond de grootste Premier League-club in volle crisis. Welkom, Senne Lammens, bij Manchester United", schrijft het medium.

'Pundits met hun megafoons'

De Belgen begrijpen dat Lammens een aanpassingsperiode heeft en niet meteen onder de lat staat in de Premier League. Trainer Ruben Amorim kiest momenteel voor Altay Bayindir als eerste keeper. "Lammens wordt, op dit moment, te min bevonden om de nummer één van Man United te zijn. Althans, door de clubiconen en pundits, met hun megafoons op populaire nieuwssites en in podcasts', aldus HLN.

"Zij die willen scoren met een scherpe uitspraak, al te vaak zonder voldoende ‘inside info’", is het medium kritisch. Die felle teksten kunnen een negatief effect hebben op spelers, coaches en club. Zeker bij United, dat al lang onder vuur ligt. "The pressure is always on. In tijden van crisis meer dan ooit. Het maakt van Man United een moeilijke plaats om te presteren, zeker voor een doelman."

