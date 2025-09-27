Hector Hevel, voormalig speler van ADO Den Haag, is in een regelrechte nachtmerrie beland door toedoen van de Maleisische nationale ploeg. De voetballer uit Voorschoten is voor een jaar geschorst door de FIFA, nadat de Maleisische nationale ploeg bewust vervalste documenten had aangeleverd om de speler op tijd speelgerechtigd te krijgen.

Hevel groeide op in Voorschoten, waar hij ook zijn eerste stappen op het voetbalveld zette. Al snel werd hij gescout door ADO Den Haag, dat hem opnam in de jeugdopleiding. Tussen 2014 en 2017 speelde de middenvelder in het eerste van de club, die toen nog in de Eredivisie speelde. In 2017 zette hij zijn voetbalcarrière voort in het buitenland maakte transfervrij de overstap naar AEK Larnaca.

Incident

Later speelde Hevel voor FC Andorra, FC Cartagena, GX PG Haliao, Portimonense en Johor DT, waar hij afgelopen zomer neerstreek. Het is echter maar de vraag wanneer hij daar weer in actie zal komen. De middenvelder is door de FIFA geschorst voor een jaar, vanwege een incident bij de nationale ploeg van Maleisië, zo meldt Voetbal International.

De schorsing volgde op het oordeel van de voetbalbond dat de Maleisische nationale ploeg afgelopen juni bewust vervalste documenten heeft ingediend om Hevel en zes andere internationals van Maleisië op tijd speelgerechtigd te krijgen. Ook zij zijn geschorst.

Forse schorsing en boete

Maleisië nam het op tegen Vietnam in de kwalificatie voor de Azië Cup van 2027. Eerstgenoemde won het duel, met Hevel in de basis, met 4-0. Na de wedstrijd ontving de FIFA echter een klacht over de nationaliteit en speelgerechtigheid van een aantal spelers, waarna de tuchtcommissie een onderzoek startte.

De conclusie die volgde was desastreus voor Hevel en zijn vijf ploeggenoten. De bond oordeelde dat er sprake was van documentvervalsing, waarvoor de Maleisische voetbalbond flink moet boeten. De bond heeft een boete van zo'n 367.000 euro opgelegd. Bovendien moeten Hevel en de andere spelers van wie documenten vervalst zijn ieder circa 2100 euro betalen en hebben een schorsing opgelegd gekregen voor de duur van twaalf maanden. Ze zijn uitgesloten van alle voetbal gerelateerde activiteiten en mogen dus ook niet voor hun club in actie komen.

Het was pas de tweede interland van Hevel voor Maleisië. Bovendien is het nog onzeker of hij in de toekomst nog voor de nationale ploeg mag uitkomen. Daar moet het het FIFA Football Tribunal (FAM) over oordelen.