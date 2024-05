'Napoli wil Kenneth Taylor hebben, Ajax vindt transfer 'onbespreekbaar''

Napoli wil Kenneth Taylor naar de Serie A halen. De middenvelder van Ajax is nog altijd pas 21 jaar, maar speelde al wel 112 wedstrijden voor het eerste elftal. De Amsterdammers noemen een vertrek van Taylor 'onbespreekbaar'.

Dat schrijft De Telegraaf. De zaakwaarnemer van Taylor, Guido Albers, zou Ajax op de hoogte houden van ontwikkelingen tussen Taylor en Napoli. Technisch directeur Ales Kroes zou al hebben gereageerd dat Taylor hoe dan ook in Amsterdam blijft. Eerder werd al bekend dat er 'meerdere clubs in Italië' interesse in hem zouden hebben.

Kroes wil namelijk een nieuw Ajax bouwen en Taylor - kind van de club - is daar één van de belangrijke schakels voor. De Telegraaf denkt dat middenvelder wel snel duidelijk wil hebben over een plan voor komend seizoen. Zo is Ajax ook nog steeds op zoek naar een nieuwe trainer.

'Progressie geboekt'

Taylor staat de afgelopen periode goed te voetballen bij Ajax, onder interim-trainer John van 't Schip. Dat valt de coach zelf ook op: "Ik denk dat Kenneth de tweede helft van het seizoen de meeste progressie van alle spelers heeft gemaakt. Hij is veel meer allround geworden, heeft leiderskwaliteiten en gaat voorop in de strijd. Ik ben heel blij met zijn ontwikkeling."

Dit seizoen was Taylor goed voor vijf doelpunten en vijf assists in 33 Eredivisie-wedstrijden. De middenvelder kan eigenlijk altijd rekenen op een basisplaats, ondanks dat er veel concurrentie is op zijn positie. Hij kan zelf als nummer 8 én als nummer 10 uit de voeten, waar Jordan Henderson, Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen, Silvano Vos en Kristian Hlynsson ook op (een van) die posities uit de voeten kunnen.