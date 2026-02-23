Ajax en NEC vochten afgelopen zaterdag een intens duel met elkaar uit in de Johan Cruijff ArenA en gaan óók op de ranglijst in de Eredivisie de strijd met elkaar aan. De clubs zijn dit seizoen in veel meer verbonden dan ze denken. In gesprek met oud-topkeeper Dennis Gentenaar omschrijft Sportnieuws.nl de verbanden tussen zijn beide vroegere clubs.

Dennis Gentenaar keepte 223 duels in de Eredivisie, waarvan het merendeel bij NEC onder de lat. Ook was hij drie jaar lang actief bij Ajax. De oud-doelman zat in het stadion bij Ajax - NEC en zag een intense, vermakelijke wedstrijd. "NEC had daarin de overmacht. Ajax had in de eerste helft geen oplossing voor de bezetting van het middenveld. Ajax kwam voor, maar in de tweede helft maakte NEC de dienst uit. Voetballend waren zij absoluut de betere ploeg", analyseert Gentenaar.

Duel tussen Ajax en NEC

Met de 1-1 stand was er geen beloning voor het aantrekkelijke en aanvallende voetbal van NEC tegen het defensieve spel van Ajax. De wereld op zijn kop, want vroeger was dat wel anders, zo herinnert Gentenaar zich. Het laat nog een overeenkomst zien, waarin de twee ploegen verbonden zijn: de speelstijl.

NEC hanteert kernpunten van de visie van Ajax, alleen krijgen de Amsterdammers zelf deze speelwijze niet op het veld gelegd. "Vroeger, wanneer wij tegen Ajax speelden, wist je dat de eerste twintig minuten overleven was. Dan kregen zij minimaal vier of vijf kansen. Dat is nu niet meer zo. NEC zorgde daar juist wel voor. Zij spelen één op één en doen dat ook elke week. Het felle spel brengt risico met zich mee, maar tot nu toe gaat dat prima."

De Ajax-speelstijl

Ajax wilde dit seizoen het 'Ajax-voetbal' terugbrengen, maar dat ging onder John Heitinga helemaal mis. Toen Fred Grim de boel overnam, zorgde hij in eerste instantie voor veel rust met verdedigend voetbal. Daarna veranderde de speelstijl een beetje, maar keerde ook de onvrede terug. Het bekende Ajax-voetbal is nog altijd niet terug in Amsterdam. "Het heeft ook met kwaliteit te maken. Het is niet slecht bij Ajax, maar om een volgende stap te zetten of te groeien als team, is er wel wat meer kwaliteit nodig", vindt Gentenaar.

Dick Schreuder naar Ajax?

Een simpel ABC'tje dat momenteel in het geruchtencircuit gemaakt wordt, is dat Dick Schreuder volgend jaar de nieuwe trainer van Ajax moet worden. Hij zou de gewenste speelstijl terug kunnen brengen en daarmee ook het succes. Gentenaar denkt dat de huidige NEC-coach het prima zou doen bij Ajax. "De manier van spelen kan een prima match zijn. Het gaat er vooral om dat hij de spelers heeft die bij de stijl passen. Met kleine aanpassingen zou hij goed bij Ajax kunnen passen." Maar tegelijkertijd wil NEC de trainer natuurlijk het liefst gewoon behouden.

Strijd aangaan met Feyenoord

Eerst moeten Ajax en NEC maar zien uit te vechten wie derde wordt op de ranglijst. Of misschien nog wel tweede, als de aansluiting nog gevonden kan worden met Feyenoord. Gentenaar ziet op zijn beurt niet in waarom dat niet mogelijk zou zijn. "Volgens mij moet Feyenoord nog tegen zowel NEC als Ajax spelen. Het is nu ook niet zo dat zij heel makkelijk spelen en de punten zo even binnenhalen. Zij hebben de grootste moeite met wedstrijden tegen hoger geklasseerde ploegen. Alles ligt nog open wat mij betreft", sluit hij af.

