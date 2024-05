NEC-trainer Rogier Meijer bestraft voor opvallend opstootje: coach mist cruciaal duel in play-offs

NEC moet het in de eerste wedstrijd van de play-offs voor Europees voetbal doen zonder trainer Rogier Meijer. De oefenmeester raakte in de laatste competitiewedstrijd betrokken bij een opstootje in duel met Almere City FC en is daarvoor bestraft.

Langs de lijn ontstond een opstootje nadat Calvin Verdonk een bal buiten de lijnen schoot, waarbij hij de sportpsychologe van Almere City, Annemieke Zijerveld, raakte. De NEC-speler kwam zijn excuses aanbieden, maar daar reageerde Alex Pastoor wat aangebrand op en duwde de verdediger. Daarna kwam ook Tjaronn Chery verhaal halen en ontstond er een vrij fors opstootje waar ook NEC-trainer Rogier Meijer zich mee kwam bemoeien.

Maurice Steijn laat zich gaan over veelbesproken sportpsycholoog: 'Dat wijf van Almere...' De periode van Maurice Steijn bij Ajax was geen succes en een van de pijnlijkste momenten was de kritiek van Annemieke Zijerveld, de sportpsycholoog van Almere City. Zij maakte gehakt van de leiderschapskwaliteiten van Steijn. De uitspraken waren opvallend aangezien zij een jaar eerder nog met Hedwiges Maduro, de assistent van Steijn, werkte. Het leek erop dat Maduro haar had ingefluisterd.

Na flink wat geduw en getrek over en weer knuffelden de spelers elkaar weer en werd het voorval bijgelegd. Scheidsrechter Edwin van de Graaf gaf Meijer wel geel en dat kon de trainer zich niet permitteren. Het was namelijk al zijn vierde gele kaart van dit seizoen en dat betekent een wedstrijd schorsing.

Programma play-offs Europees voetbal: vier clubs strijden om ticket voor Conference League NEC, FC Utrecht, Sparta en Go Ahead Eagles gaan onderling uitvechten wie van hen het ene ticket voor Europees voetbal pakt. Over drie duels weten we wie de tweede voorronde van de Conference League mag betreden.

Donderdag speelt NEC in De Goffert het duel tegen Go Ahead Eagles. De aftrap is om 18.45 uur. De winnaar van dat duel speelt op zondag 26 mei de finale tegen de winnaar van FC Utrecht - Sparta Rotterdam. Een van de vier clubs wint de play-offs en stroomt aan het begin van het seizoen in in de tweede kwalificatieronde voor de Conference League.