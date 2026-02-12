NEC ging verrassend onderuit (1-3) tegen het kwakkelende FC Utrecht. Voor de tweede wedstrijd op rij had NEC-verdediger Philippe Sandler een negatieve rol. Vanuit verschillende hoeken klinkt kritiek, maar daar wil hij zelf niets van weten. "Ik speel gewoon mijn eigen spel, dat doe ik al 24 jaar, en dat blijf ik ook lekker doen", stelt Sandler tegen onder meer Sportnieuws.nl.

NEC had de tweede plaats van Feyenoord over kunnen nemen, maar bezweek onder de druk. Ze hadden het overwicht, maar verloren met duidelijke cijfers. "We moeten niet overdrijven. Het is zonde, maar we ook door. We hebben te veel grote kansen weggegeven en dat is aan onszelf te wijten. Soms kan een tegenstander veel beter zijn, maar dat was Utrecht niet. We deden het tot aan het zestienmetergebied van hun goed, maar hebben te weinig gecreëerd", zegt Sandler.

Risico van het Dick Schreuder-voetbal

Tegen FC Utrecht werd het risico van het Dick Schreuder-voetbal blootgelegd. Tegen Heracles kwam NEC al meermaals goed weg, maar de Domstedelingen maakten hun kansen wél af. "Dit is de manier hoe wij spelen. Wij spelen heel erg op de aanval, maar dan moet de restverdediging wél beter. Als je kijkt naar de eerste goal, daar staan we gewoon niet goed. We verliezen de bal veel te makkelijk en heel onnodig, maar we stonden ook niet goed achterin."

Sandler erkent dat het een behoorlijk intensieve speelstijl is. "Het is pittig, omdat je negentig minuten één op één speelt. Dan kan een bal een keer verkeerd vallen. Je moet de hele wedstrijd geconcentreerd en gefocust zijn", vervolgt de 29-jarige verdediger, die zichzelf wel het één en ander kwalijk neemt. "Natuurlijk, ik moet dat duel winnen. Al dacht ik wel aan een overtreding, maar dat vond de scheidsrechter (Danny Makkelie, red.) niet."

Kritiek op Sandler

De oud-verdediger van onder meer Feyenoord en Manchester City is normaliter dé sterkhouder van NEC, maar oogt de laatste weken kwetsbaar. Hij wil zichzelf dan ook helemaal geen vormcrisis aanpraten. "Ik kan ook wel een keer een foutje maken. Tegen Heracles maakte ik een bal aan de fout, maar ik weet niet of dit écht een fout is. Ik moet het beter doen, maar het is ook niet zo dat ik de bal in het eigen doel kop", aldus Sandler. "Of dit is wat er gevraagd wordt? Dat maakt me écht niet uit. Ik speel gewoon mijn eigen spel, dan kan er een keer een fout zijn."

Onder meer Kenneth Perez liet zich bij Dit was het Weekend op ESPN kritisch uit over de centrale verdediger. De Deen riep dat 'Sander geweldig goed kan voetballen, maar dat hij dat doet op zestig procent'. "Ik weet niet wat ik daarmee moet. Ik speel gewoon mijn eigen spel, dat doe ik al 24 jaar, en dat blijf ik ook lekker doen. Het maakt me niet uit dat mensen er iets van vinden", bijt hij van zich af.

Real Madrid in De Goffert

Voor NEC was het de eerste nederlaag sinds 2 november. Het zorgt ervoor dat de ploeg van Dick Schreuder er uitstekend voor staat met het oog op eventueel Champions League-voetbal. Geldschieter Marcel Boekhoorn riep al gekscherend dat 'Real Madrid naar De Goffert komt'. "Daar ben ik het echt niet mee eens. Wij zijn lekker aan het voetballen en doen onze hobby. Ik lees niks, maar ik merk niet dat het bij andere jongens van invloed is."

"Wij zijn helemaal niet bezig met de Champions League. We hebben een goede reeks neergezet. Alleen het seizoen is nog behoorlijk lang, dus we zijn daar helemaal niet bezig. Ik wil daar over twee en een halve maand staan", besluit hij.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie